M jak miłość, odcinek 1891: Ciąża Kasi zagrożona. Jakub uratuje życie ich dziecka! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Do porodu Kasi w 1891 odcinku "M jak miłość" zostanie jeszcze kilka tygodni, ale w końcówce ciąży zacznie się coraz gorzej czuć. Zaniepokojony Mariusz (Mateusz Mosiewicz) pod pozorem troski będzie ją osaczał coraz bardziej, nie pozwalając na to, żeby narażała własne zdrowie i życie "ich" dziecka. Dlatego sprzeciwi się, kiedy Kasia uzna, że na kolejne spotkanie z Jakubem u notariusza w sprawie wykupu przez niego wspólnego domu pojedzie już bez asysty kochanka.

Ciężarna Kasia poczuje silne skurcze w 1891 odcinku "M jak miłość"

Mimo że między Kasią i Jakubem w 1891 odcinku "M jak miłość" nie dojdzie do żadnego konfliktu u notariusza, czy nawet drobnej utarczki słownej, dogadają się na jakich warunkach ma ją spłacić, to ciężarna lekarka nagle źle się poczuje. Emocje wezmą górę! Szczególnie, że nadal ukrywa przed Jakubem, że to on, a nie Mariusz jest ojcem jej dziecka.

Po wyjściu od notariusza ciężarna Kasia w 1891 odcinku "M jak miłość" poczuje bardzo silne skurcze! Jakub od razu pośpieszy jej z pomocą. Nie pozwoli, żeby sama pojechała do lekarza. Ból będzie tak ogromny, że Kasia złapie się za brzuch, oprze na ramieniu byłego męża. W tej dramatycznej chwili Karski ocali życie własnego dziecka!

Co z dzieckiem Kasi i Jakuba w 1891 odcinku "M jak miłość"?

Podczas badania u lekarza Kasia usłyszy, że musi bardzie o siebie dbać, że do końca ciąży nie ma mowy o tym, by narażała się na stres i silne emocje. Ale jak niby ma to zrobić, skoro cały czas żyje w kłamstwie. Lawiruje, żeby Mariusz nie domyślił się, że dziecko nie jest jego i żeby Jakub też nie odkrył, że sfałszowała wyniki testów DNA na ojcostwo...

- Czyli wszystko ok i mogę spokojnie wrócić do domu? - Tak pani Kasiu. Proszę unikać stresu, poleżeć kilka dni. Odpoczynek, spokój, dobra opieka i wszystko będzie w porządku... - zalecenia ginekologa uspokoją ciężarną. - Nie musiałeś czekać. Już i tak straciłeś przeze mnie tyle czasu. Wezwę taksówkę i pojadę po samochód... - zwróci się Kasia do Jakuba. - Kasiu, słyszałaś, co lekarz powiedział. Odstawię cię do domu, a samochód może spokojnie poczekać na parkingu. Ok? - No dobrze. Ok... - Kasia niechętnie skorzysta z pomocy Kuby.

Mariusz wkroczy między Kasię i Jakuba w 1891 odcinku "M jak miłość"

Pojawienie się Mariusza przed gabinetem lekarza w 1891 odcinku "M jak miłość" wszystko popsuje. Kochanek wkroczy między Kasię i Jakuba, dając rywalowi wyraźnie do zrozumienia, że już go nie potrzebują. Ale zanim Kasia odejdzie z Mariuszem jeszcze obejrzy się za byłym mężem.