M jak miłość, odcinek 1890: Wyjątkowi goście na ślubie Kamy i Marcina. Nie będzie całej rodziny! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1890 ślub Kamy i Marcina - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1890 odcinku „M jak miłość” Kama i Marcin w końcu staną na ślubnym kobiercu. Po wielu trudnościach i nieoczekiwanych zwrotach akcji ceremonia w Urzędzie Stanu Cywilnego dojdzie do skutku, a nowożeńcy będą mogli cieszyć się obecnością najbliższych. Mimo nerwów i drobnych komplikacji Kama zachwyci wszystkich swoim wyglądem, wybierze dopasowaną, białą suknię, a włosy upnie w klasyczny kok. Obok niej stanie elegancki Marcin w granatowym garniturze, idealnie dopasowanym do okazji.

Goście Chodakowskich na ślubie w 1890 odcinku "M jak miłość"

Na ślubie nie zabraknie świadków, czyli Ani (Alina Szczegielniak) i Olka (Maurycy Popiel), którzy zaprezentują się wyjątkowo szykownie. Siostra panny młodej założy długą, niebieską suknię, a Olek wybierze klasyczny, ciemny garnitur. Wśród gości pojawi się też Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska), mama Marcina, w efektownej stylizacji w intensywnym różu. Towarzyszyć jej będzie Erwin (Andrzej Dopierała), który tego dnia obdaruje Kamę wyjątkowym prezentem - welonem należącym do jej babci.

Na uroczystości pojawią się także najbliżsi przyjaciele Chodakowskiego, m.in. Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek), a także Paweł (Rafał Mroczek) i Franka (Dominika Kachlik). Wśród zaproszonych nie zabraknie również Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski) oraz dzieci Marcina – Mai (Laura Jankowska) i Szymka (Staś Szczypiński). Cała rodzina będzie trzymać kciuki, by uroczystość przebiegła bez zakłóceń, choć stres Kamy sięgnie zenitu.

Nieobecni na ślubie Marcina i Kamy w 1890 odcinku "M jak miłość"

Nieobecność Grzegorza Chodakowskiego (Wojciech Majchrzak) z pewnością zwróci uwagę widzów. Ojciec Marcina prowadził Izę na poprzednim ślubie detektywa. Teraz nie pojawi się na ślubie syna. Aktor Wojciech Majchrzak już nie gra w serialu, dlatego w tej wzruszającej chwili Marcin będzie musiał poradzić sobie bez wsparcia ojca.

Z kolei po stronie Kamy zabraknie jej rozgadanych ciotek ze Śląska, które widzowie pamiętają z odcinków rozgrywających się w Rudzie Śląskiej, w domu Erwina. Na zdjęciach z planu nie widać, by panie przyjechały na ślub, więc wygląda na to, że Kama i Marcin postawią na kameralną, rodzinną uroczystość.

Po ceremonii młodzi wraz z bliskimi przeniosą się na przyjęcie, gdzie czekać będzie tort, taniec i dobra zabawa. Nie zabraknie wzruszeń, śmiechu i rodzinnego ciepła, nawet jeśli niektórzy bliscy będą świętować ten dzień jedynie w duchu.