M jak miłość, odcinek 1888: Pożegnanie Sary i Lenki. Wręczy przyjaciółce wyjątkowy prezent - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1888 - poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zanim doszło do tragedii i napaści Hoffmana na Kingę, Sara zdobyła się na ogromną odwagę. To ona odkryła w aparacie ojca niepokojące, dwuznaczne zdjęcia Kingi i jako pierwsza zrozumiała, że Dariusz może posunąć się do zbrodni. Ostrzegła Marysię Rogowską (Małgorzata Pieńkowska), ale mimo jej interwencji Hoffman i tak zaatakował Zduńską. To wydarzenie złamało Sarę, ale też otworzyło jej drogę do wolności. Po latach życia w cieniu tyrana dziewczyna w końcu może od niego uciec, prosto w objęcia matki w Nowym Jorku.

Wyprowadzka Sary w 1888 odcinku "M jak miłość"

Przyjaźń Lenki z Sarą była bardzo intensywna i pełna wzlotów oraz upadków. Sara otwarcie przyznała, że kiedyś zazdrościła Lence i nawet próbowała odbić jej chłopaka. W rozmowie pożegnalnej w ogrodzie Zduńskich obie wybaczą sobie błędy. Obie wiedzą, że to prawdopodobnie ich ostatnie spotkanie.

– Ja od ciebie, od twojej rodziny dostałam bardzo wiele... Nigdy wam tego nie zapomnę – wyzna Sara ze łzami w oczach.

– Przestań, bo naprawdę się poryczę. Kiedy masz samolot? – zapyta wzruszona Lenka.

– Jutro. Może odwiedzisz mnie w Nowym Jorku? Jeszcze raz przepraszam za to, co mój ojciec nawyprawiał w waszym życiu – powie Sara, czując ciężar winy, choć nie swojej.

– Sara, pamiętasz, co ci mówiła moja mama? Twój ojciec to nie twoja odpowiedzialność. Nie przepraszaj – odpowie Zduńska. Wtedy Sara przypomni o dawnych nieporozumieniach.

– Na początku też byłam dla ciebie wredna. Zazdrościłam ci Grześka, nawet chciałam ci go odbić.

– Ale ci się nie udało… – Lenka uśmiechnie się, dając do zrozumienia, że nie ma żalu i że też początkowo była zazdrosna i nieugięta.

Bransoletka na pożegnanie

Na koniec Sara podaruje przyjaciółce ręcznie wykonaną bransoletkę, symbol pojednania i przyjaźni, która przetrwa mimo odległości. To będzie niezwykle wzruszająca scena, pokazująca dojrzewanie obu bohaterek. Lenka żegna przyjaciółkę, ale też odczuwa ulgę, bo Sara wreszcie wyrwie się spod wpływu ojca psychopaty. Czy ta przyjaźń przetrwa mimo tysięcy kilometrów dzielących Polskę i Stany Zjednoczone? To okaże się wkrótce.