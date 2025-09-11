M jak miłość, odcinek 1881: Mostowiakowie wybudują France i Pawłowi dom?! Po wypadku otrzymają prezent od rodziny

"M jak miłość" odcinek 1881 - wtorek, 7.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jeszcze niedawno Zduńscy byli pewni, że nigdy nie uda im się wybudować własnego gniazdka na wsi. Wcześniej mieli już działkę i projekt domu, a ich entuzjazm był tak wielki, że potrafili spać na działce w namiocie, planując wspólną przyszłość. Niestety problemy finansowe brutalnie sprowadziły ich na ziemię, bo nie było pieniędzy na rozpoczęcie budowy, więc ostatecznie musieli zostać w warszawskim mieszkaniu. Paweł bardzo przeżył tę porażkę, a Franka poczuła się rozczarowana, że ich sen o Grabinie nie spełni się nigdy.

Mostowiakowie pomogą France i Pawłowi z domem

Tymczasem w 1881 odcinku "M jak miłość" rodzina zaskoczy młodych i przygotuje dla nich niespodziankę związaną z domem. Po tym, co wydarzy się w tragicznym wypadku, Mostowiakowie postanowią pomóc France i Pawłowi rozpocząć nowe życie w Grabinie. To będzie dowód, że rodzina jest największą siłą i że Zduńscy zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich.

Przypomnijmy, że w 1875 odcinku "M jak miłość" Paweł i Franka przeżyją koszmar. Wracając z wizyty u Barbary (Teresa Lipowska) ulegną wypadkowi spowodowanemu przez Dominika Walata (Bartosz Surówka). Samochód Zduńskich przewróci się na bok, a dramatyczne sceny zakończą się tym, że ciężko ranna Franka trafiła do szpitala i lekarze walczyli o jej życie. Młody sprawca wypadku ucieknie, nie pomoże poszkodowanym i nie wezwie karetki.

W 1881 odcinku Franka w końcu odzyska siły i wróci do bliskich po przebytej hospitalizacji. Właśnie tam spotka ją największe wzruszenie, ponieważ Mostowiakowie przygotują dla niej i Pawła prezent, który pozwoli młodym na nowo uwierzyć w lepsze jutro.

Nieoczekiwany telefon od Budzyńskiego

Niestety, radość nie potrwa długo. Kilka godzin po powrocie Franki ze szpitala i po ujawnieniu niespodzianki od rodziny, zadzwoni Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) z kolejnymi informacjami o sprawie Dominika Walata. To zepsuje humor Zduńskim, bo sprawca tragedii wciąż nie poniesie konsekwencji, a zagrożenie dla rodziny będzie wciąż wisiało w powietrzu.

Czy prezent od Mostowiaków pozwoli France i Pawłowi zacząć nowe, spokojne życie w Grabinie? A może Dominik Walat znowu da o sobie znać? To wyjaśni się już niebawem.