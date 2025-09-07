M jak miłość, odcinek 1877: Magda celem zemsty brata skazanego Święcickiego! Koszmar Budzyńskich wcale się nie skończy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1877 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Skazany na więzienie Święcicki z pomocą brata Błażeja w 1877 odcinku "M jak miłość" będzie chciał zrealizować plan zemsty na Magdzie. Pijak z Grabiny, który chciał zabić Budzyńską w siedlisku, pójdzie siedzieć na cztery lata. Na wolności zostanie jednak jego młodszy brat. To właśnie Błażej, działając na zlecenie Święcickiego, obmyśli odwet na właścicielce pensjonatu, która prowadzi jeszcze fundację wspierającą dzieci potrzebujące pomocy prawnej w trudnych życiowych sytuacjach.

Ostatnia prośba Święcickiego do brata przed odsiadką w 1872 odcinku "M jak miłość"

A zacznie się od tego, że w 1872 odcinku "M jak miłość" Święcicki po wyroku sądu postanowi za wszelką cenę odegrać się na Budzyńskiej. Przed odsiadką przekaże ostatnią prośbę bratu. Jak się okaże Błażej będzie miał wobec niego dług do spłacenia, bo w dzieciństwie nie raz go bronił, gdy w rodzinie dochodziło do awantur. Swoją pozycję i majątek młody Święcicki zawdzięcza więc tylko jemu.

M jak miłość ZWIASTUN pierwszego odcinka po wakacjach. Strach Kingi przed prześladowcą! Finał procesu oprawcy Magdy

- Spartoliłem! Ale to przez tę pieprzoną babę! Odkąd się pojawiła, wszystko zaczęło mi się sypać! - Ona nie ma nic wspólnego z twoim piciem i całą resztą… - Chcę tylko jednego: żeby ta suka dostała za swoje! Sprawdź jej fundację! Na pewno wpadniesz na jakiś pomysł, żeby ją udupić... I przysięgam: jak mi to załatwisz, będziesz miał mnie z głowy

Brat Święcickiego włamie się do telefonu Magdy w 1877 odcinku "M jak miłość"! To dopiero początek zemsty

W 1877 odcinku "M jak miłość" Magda stanie się celem młodego Święcickiego, sprytnego hakera Błażeja, który znajdzie sposób, jak dobrać się do fundacji Budzyńskiej. Jak podaje światseriali.interia.pl bez trudu włamie się do telefonu Magdy, a następnie do jej komputera. Nie dość, że wykradnie ważne informacje, to jeszcze zacznie podglądać Magdę i Andrzeja w siedliska za pomocą kamerki internetowej. Tak pozna każdy krok Budzyńskich, żeby w odpowiednim momencie ich zniszczyć.