M jak miłość, odcinek 1876: Paweł pożegna się z synem w szpitalu. Odda Antosia pod opiekę babci - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Operacja Franki w 1876 odcinku "M jak miłość" będzie jedyną szansą na przeżycie! Od razu po badaniu tomograficznym Zduńska trafi na blok operacyjny. Ponieważ po wypadku u poważnie rannej żony Pawła lekarze stwierdzą groźny uraz wewnętrzny, rozwarstwienie ściany aorty na długim odcinku. Wystąpi też krwawienie! Lekarze będą musieli otworzyć Frankę, by powstrzymać krwotok i naprawić aortę.

Rogowski w 1876 odcinku "M jak miłość" powie Pawłowi prawdę o stanie Franki

Początkowo Paweł w 1876 odcinku "M jak miłość" nie usłyszy od lekarzy i samego Artura Rogowskiego (Robert Moskwa) całej prawdy o stanie Franki. Wreszcie wyciągnie z ojczyma, co się dzieje z Franką i z jak dużym ryzykiem wiąże się operacja.

- Franka jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Uszkodzona została aorta, a to jest główne naczynie odprowadzające krew z serca. Jeśli ono nie wytrzyma, to... - przerwie Rogowski. - Ale co ty mówisz? O czym ty mówisz? - Paweł wpadnie w histerię na wieść, że Franka może umrzeć. - Ona przeżyje! Ja jestem tego pewien! Po co mówisz, takie rzeczy! - krzyknie na ojczyma Zduński.

Marysia zabierze syna Franki i Pawła ze szpitala do Grabiny w 1876 odcinku "M jak miłość"

Podczas operacji Franki w 1876 odcinku "M jak miłość" Paweł przekaże Antosia pod opiekę Marysi. Przecież syn Zduńskich nie będzie mógł zostać tak długo w szpitalu, głodny, zmęczony, ale kompletnie nieświadomy tego, co się stało, że miał z rodzicami wypadek i teraz może stracić mamę.

- Marysiu, wydaje mi się, że będzie lepiej, jak zabierzesz małego do Grabiny, a my z Pawłem tutaj poczekamy... - poleci żonie Artur. - Tak, tak, zabiorę go. Antoś powinien coś zjeść, przespać się, odpocząć. Wszystko będzie dobrze, zobaczycie... - stwierdzi Marysia.

Tak Paweł pożegna się z Antosiem w 1876 odcinku "M jak miłość"

Pożegnanie Pawła z Antosiem w szpitalu w 1876 odcinku "M jak miłość" będzie dla niego jedną z najtrudniejszych rzeczy. Ale dla dobra synka będzie musiał zadbać teraz o to, by Antek możliwie nie odczuł braku Franki. Szczególnie, że operacja Franki jeszcze się nie skończy i nie będzie wiadomo, czy nie spełnią się czarne scenariusze lekarzy.

- Synku, jedź z babcią do domu, a tata tutaj zostanie z mamą... - powie do Antosia poruszony Paweł.

