M jak miłość, odcinek 1876: Dorota zaskoczy Bartka nowym domem! Kupi posiadłość, w której mieszkała z rodziną - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1876 odcinku "M jak miłość" Dorota z Bartkiem będą nadal cieszyli się swoim towarzystwem. Akurat przypadnie ważna dla zakochanych rocznica. Chodzi o wspólne mieszkanie. Bartek zaskoczy żonę, że pamięta o tym, iż dokładnie rok temu zaczęli ze sobą mieszkać. W ciągu tego okresu wiele się wydarzyło, ale to nie koniec, a początek drogi Doroty i Bartka. Lisiecka także zaskoczy męża, bo zabierze go do Warszawy, gdzie mają udać się na spektakl do Opery Narodowej. Przenocują w apartamencie przyjaciółki Ady (Marta Lewandowska). Koleżanka udostępni im lokum, sama nocując u swojego nowego chłopaka.

Dorota w 1876 odcinku "M jak miłość" powie Bartkowi o kupnie domu

Dorota w 1876 odcinku "M jak miłość" wykorzysta wyjazd do Warszawy jako nabranie dystansu. Właśnie poza domem powie Bartkowi o pewnych planach, które już się toczą. Przecież Kawecka już jakiś czas temu mówiła o chęci zakupu domu rodzinnego, który jest dla niej niezwykle cenny. Lisiecki nie ma świadomości, że plany żony zachodzą aż tak daleko. Czy kupno nowej rezydencji będzie skutkowało wyprowadzką poza Grabinę?

- O czym chciałaś ze mną porozmawiać? - zapyta Bartek w 1876 odcinku "M jak miłość". - Jeszcze jak byłam w Stanach, poprosiłam Adę i Tomasza o pomoc w zakupie domu. - Dom? - zdziwi się Lisiecki - Chodzi o dom po moich rodzicach, pod Warszawą w Podkowie Leśnej. Przechodził burzliwe koleje losu, ale w końcu się udało i mogę go kupić. Nie chcę już podejmować żadnych decyzji bez ciebie. Jutro tam pojedziemy, a jak się zgodzisz, podpiszemy umowę u notariusza - uzna Dorota. - Po co ci to? Mamy dom. - Bo to jest dom, w którym kiedyś byłam bardzo, bardzo szczęśliwa i chcę żeby moja rodzina też taka była - wyjaśni kobieta. - Nie wiem czy to zależy od domu, ale jeśli tak bardzo chcesz... Moje miejsce jest tam, gdzie jesteś ty - jasno przyzna Bartek.

Dorota i Bartek w "M jak miłość" wyprowadzą się z Grabiny?

Dorota sama przyzna, że dom po jej rodzicach nie mieści się w Grabinie. Czy skoro Bartek w 1876 odcinku "M jak miłość" zgodzi się na zakup posiadłości, to czy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wraz z żoną wyniosą się z Grabiny? Ten wątek pozostaje otwarty.