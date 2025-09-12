M jak miłość, odcinek 1875: Tajemniczy Tomasz nowym wrogiem Mateusza? Będzie musiał zmierzyć się z kolegą - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1875 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Chociaż Mateusz w 1875 odcinku "M jak miłość" pozna szokującą prawdę o Lilce (Monika Mielnicka), o jej ciąży i ślubie w Krakowie, to zapewni Barbarę, że on ten rozdział już zamknął. Natomiast widać będzie, że młodemu wojskowemu wpadła w oko pewna koleżanka. Chodzi o atrakcyjną Majkę, której w 1875 odcinku "M jak miłość" uratuje skórę przed zamaskowanym bandytą!

Mateusz wybierze się z kolegą Jankiem (Jakub Sirko) do Gródka na imprezę. Chociaż wnuk Barbary początkowo nie będzie pewny siebie i spróbuje uniknąć ustawionych sytuacji, ostatecznie zgodzi się na imprezę z Jankiem. Szybko tego pożałuje, więc w pewnym oddali się z posiadówki i właśnie wtedy natknie się na Majkę, którą zaatakuje zamaskowany napastnik.

Mostowiak natychmiast ruszy jej na pomoc, a w trakcie akcji przypadkowo oberwie od niej w twarz.

– Stop, chciałem ci tylko pomóc! – zawoła Mateusz, wyraźnie zaskoczony całym zajściem. Po wszystkim zadzwoni na policję, upewni się, że dziewczynie nic się nie stało i pochwali jej odwagę. Będzie pod dużym wrażeniem i tak zacznie się ich znajomość, choć Mateusz będzie musiał powstrzymać swoje emocje, bo Majka jest już w związku...

Zaskakujące odkrycie o chłopaku Majki

Zaalarmowany Janek podbiegnie do Majki, obejmie ją, a Mostowiakowi zrzednie mina.

– My się już znamy, mieszkamy w jednym pokoju – powie Tomasz, jasno dając do zrozumienia, że jego relacja z Majką jest poważna.

Mateusz będzie musiał pogodzić swoje uczucia z faktem, że rywal jest blisko, a dziewczyna, na którą wzdycha, nie jest wolna. Mało tego, nowy rywal dołączy do pokoju Mateusza i Janka w wojskowym akademiku, a jego obecność natychmiast wywoła w młodym Mostowiaku mieszankę zaskoczenia i rozżalenia.

Nowy rywal Mateusza

Obecność Tomasza w pokoju i bliskość Majki sprawią, że Mateusz poczuje się zagrożony. Choć początkowo będzie próbował zachować spokój i dystans, sytuacja szybko stanie się emocjonalnym wyzwaniem. Widzowie zobaczą, jak młody Mostowiak staje przed pierwszym prawdziwym konfliktem w sferze uczuciowej, bo rywalizacja o serce Majki może okazać się trudniejsza, niż się spodziewał.

Od tego momentu relacja Mateusza z Tomaszem stanie się jednym z ciekawszych wątków serialu. Chłopak będzie musiał nie tylko radzić sobie ze swoimi uczuciami do Majki, ale także znaleźć sposób, aby odnaleźć się w obecności rywala. Fani „M jak miłość” mogą spodziewać się wielu emocjonujących scen i nieoczekiwanych zwrotów akcji w kolejnych odcinkach.