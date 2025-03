M jak miłość, odcinek 1863: Kama wymarzy sobie ślub z Marcinem! Nic mu nie powie, ale zyska sojuszników - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1863 - poniedziałek, 7.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Miłości Kamy i Marcina w 1863 odcinku "M jak miłość" nie zagrozi już Martyna (Magdalena Turczeniewicz), która zdecyduje się na wyjazd do Krakowa, a nawet sprzedaż leśniczówki, gdzie narodziło się jej uczucie do Chodakowskiego. Kilka dni po tym, jak Martyna pożegna się z Kamą, ukochana Marcina odetchnie z ulgą na tyle, że zacznie planować ich wspólną przyszłość. Oczywiście słowem nie wspomni partnerowi, że marzy o ślubie, o tym, że wreszcie sformalizują swój związek i już nikt nie stanie na ich drodze do szczęścia.

Kama powie Ani o ślubie z Marcinem w 1863 odcinku "M jak miłość"

Kama w 1863 odcinku "M jak miłość" zacznie po cichu myśleć o ślubie z Marcinem, a o swoich planach opowie tylko siostrze. Ania, która od pierwszego wejrzenia zakochała się w Marcinie, jednak ze względu na Kamę, wypiera to uczucie, udaje, że wybranek siostry jest już jej obojętny, będzie próbowała cieszyć się jej szczęściem. Siostra Kamy będzie musiała wreszcie iść do przodu i raz na zawsze zapomnieć o Marcinie. Tak jak Martyna.

Barbara zwolenniczką ślubu Kamy i Marcina w 1863 odcinku "M jak miłość"

Sojusznikami Kamy w staraniach o szybki ślub z Marcinem w 1863 odcinku "M jak miłość" zostaną dwie bliskie mu osoby. Szymek (Staś Szczypiński), który pokochał Kamę jak drugą matkę i świetnie się czuje w tej nowej rodzinie, którą ojciec stworzył ze swoją dziewczyną. Po stronie Kamy stanie także Barbara (Teresa Lipowska), która zawsze miała na Marcina dobry wpływ. Czy przekona go do ślubu z Kamą?

Seniorka rodu Mostowiaków od dawna kibicuje Marcinowi i Kamie, przekonała dziewczynę, by walczyła o tę miłość, nawet gdy ona nie była pewna, że Chodakowski ją kiedyś pokocha. - Nie rezygnuj z tego uczucia, nie poddawaj się. Miłość nie zna prostych recept - usłyszała kiedyś Kama od Barbary.

Czy będzie ślub Kamy i Marcina w "M jak miłość"?

Chociaż po rozwodzie Marcina i Izy (Adriana Kalska) wydawało się, że on nie zaangażuje się w żaden nowy związek, nie otworzy się już na miłość, to właśnie Kama okazała się kobietą jego życia i już nikt nie wątpi w to, że są sobie pisani. O tym, czy dojdzie do ślubu Kamy i Marcina przekonamy się w kolejnych odcinkach "M jak miłość" tuż przed finałem tego sezonu.