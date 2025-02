M jak miłość, odcinek 1850: Wyjazd Olka bez Anety i syna! Chodakowska dostanie szału na wieść o wypadzie do Niemiec - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1850 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1850 odcinku "M jak miłość" Olek podzieli się z Argasińskim planami wyjazdu. Wypad do Niemiec nie byłby tylko rozrywką, ale przede wszystkim rozwojem kariery zawodowej. Chodakowski całkiem słusznie przewidzi, że Aneta może źle zareagować na pomysł wyjazdu. Co dalej z ich małżeństwem?

Olek powie Jerzemu o planach wyjazdu

- (...) Zaprosili mnie na cykl wykładów na uniwersytety w Heidelbergu i Monachium - pochwali się Olek Argasińskiemu w 1850 odcinku "M jak miłość".

- Poważnie? Gratulacje, super. Przecież to są najbardziej prestiżowe niemieckie uczelnie - zauważy Jerzy.

- Tak, ale jak powiem Anecie, to wiesz co mi powie, że to jest pewnie pretekst żeby się wybrać na Oktoberfest albo na mecz Bayernu - wymownie skomentuje Chodakowski i wcale nie minie się z prawdą.

Ordynator całkiem słusznie założy, że Aneta nie będzie zachwycona jego planami wyjazdu. Co prawda, nie chodzi o przeprowadzkę do Niemiec na stałe, ale już w 1850 odcinku "M jak miłość" u Chodakowskich zapanuje napięta atmosfera. Tym bardziej, że Aneta będzie sceptyczna co do posłania Boryska (Tymon Szkopek) do przedszkola.

Afera o wyjazd Olka do Niemiec

Tak jak można się spodziewać, Aneta naskoczy na Olka co do planów wyjazdu. Tym bardziej, że dowie się o wszystkim przez przypadek. Zobaczy zaproszenie od uniwersytetów w Niemczech i zechce dowiedzieć się prawdy u źródła.

- (...) O proszę, już wysłali... Właśnie miałem ci mówić, zaprosili mnie nie tylko do Heidelbergu, ale i Monachium, mam dać cykl wykładów i... - zacznie tłumaczyć Chodakowski, ale żona od razu wejdzie mu w słowo.

- No jasne, super. Mogłam się tego spodziewać! Tylko myślisz jak dać nogę z domu, nie?! - naskoczy na męża Aneta.

- Jakie z domu?! To są płatne wykłady! Jadę zarobić pieniądze! - Olek też podniesie głos i zacznie się kłótnia u Chodakowskich. Ich ostrą wymianę zdań usłyszy Argasiński, który jednak postanowi się nie wtrącać w trwającą kłótnię małżeńską.