M jak miłość. Nowy facet Agnes w Grabinie! Paweł będzie patrzył, jak ją podrywa - ZDJĘCIA

Nowy mężczyzna w życiu Agnes w "M jak miłość". Tajemniczy bohater w obsadzie serialu

Do obsady "M jak miłość" pod koniec tego roku dołączy nowy bohater, ale póki co produkcja serialu trzyma w tajemnicy tożsamość aktora, który stanie się dla Agnes bardzo ważną osobą. Zdjęcia zza kulis kręconych właśnie odcinków "M jak miłość" nie pozostawiają jednak wątpliwości, że Agnes znajdzie mężczyznę, który sprawi, że na nowo uwierzy, że będzie szczęśliwa, stworzy udany związek i być może założy rodzinę. I wcale nie będzie to Paweł.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1947: Agnes przemówi Arturowi do rozumu? Tylko w ten sposób może odzyskać Marysię! - ZWIASTUN

Co będzie z Agnes i Pawłem w nowych odcinkach "M jak miłość"?

Kolejne odcinki "M jak miłość" jesienią będą dowodem na to, że Agnes i Paweł stają się dla siebie kimś więcej niż tylko bliskimi przyjaciółmi, że córka Artura, która pokochała rodzinę Zduńskiego jak własną, ma na niego cudowny wpływ. Ale Paweł nie będzie jeszcze gotów na kolejny związek. Dopiero co doszedł do siebie po śmierci Franki (Dominika Kachlik), skupia się teraz na wychowaniu syna Antosia (Mikołaj Jankowski) i choć Agnes jest mu bardzo bliska, to nie myśli o niej, jak o kobiecie, z którą mógłby być.

Amanda Mincewicz na planie "M jak miłość" z przystojnym motocyklistą!

Amanda Mincewicz na swoim profilu na Instagramie pokazała zdjęcia z planu "M jak miłość", na których Agnes wybiera się na randkę z przystojnym brunetem, który przyjedzie po nią czarnym, sportowym autem. Na innym ujęciu widać Agnes z tym samym mężczyzną, ale już na motorze. Świadkiem ich spotkania przed domem Mostowiaków w Grabinie będzie Paweł. Zbieg okoliczności? Raczej nie, bo scenarzyści "M jak miłość" mogą celowo wprowadzić do życia Agnes nowego mężczyznę, żeby Paweł zrozumiał, że może stracić cudowną kobietę.

M jak miłość. Artur kocha Joannę, ale będzie walczył o Marysię! Kochanka nie odpuści