M jak miłość. Niespodziewany wyjazd Kingi i Piotrka za granicę? To dlatego znikną?

Wyjazd Zduńskich w kolejnych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach

To już pewne, że Kinga z Piotrkiem nie za długo usiedzą na Deszczowej. Zdecydują się wyjechać, ale nie chodzi o wypad tylko we dwoje. Tym razem widzowie będą świadkami rodzinnych wakacji Kingi, Piotrka, Lenki i Miśka. Ta rodzina uchodzi niemal za wzór, a wielu Polaków może utożsamiać się z empatyczną Zduńską i troskliwym Piotrkiem, który dba o ukochaną i dzieci. Gdzie tym razem wybiorą się Zduńscy? Czy chodzi o egzotyczny wyjazd w nieznanie. Fani snują domysły, że lubieni bohaterowie znikną za granicą.

Lenka z Miśkiem pojadą ze Zduńskimi, ale nigdzie nie widać bliźniaczek!

To nie pierwszy raz, kiedy Lenka z Miśkiem grają pierwsze skrzypce. W samochodzie na instagramowym zdjęciu Zduńskich z planu nie widać Emilki i Zuzi. To raczej niemożliwe, że najmłodsze córki Kingi z Piotrkiem pojadą na rodzinny wypad, ponieważ w samochodzie jest pięć dostępnych miejsc. Cztery zajmą Kinga, Piotrek oraz Lenka z Miśkiem, a na bliźniaczki nie starczyłoby miejsca… Można się więc spodziewać, że najmłodsze dziewczynki zostaną pod opieką dziadków. W przeszłości także zostawały „podrzucane” do Grabiny lub wiecznie snuto wymówki, że są chore i nie mogły uczestniczyć w rodzinnych świętach. Tym razem prawdopodobnie nie pojadą na wakacje z rodzicami.

Krótki rodzinny wypad czy wyjazd na dłużej? Fani komentują

Pod zdjęciem na Instagramie Katarzyny Cichopek i profilu „M jak miłość” posypały się domysły. Część komentujących zauważyło, że może podróż Kingi z Piotrkiem i dzieciakami to wyjazd za granicę? Jak jest naprawdę?

Do Transylwanii Oby nie za granicę, bo to by oznaczało że długo ich nie zobaczymy 🥺😍 Do Chorwacji Myślę że za granicę - posypały się domysły.

Gdzie pojadą Zduńscy w kolejnych odcinkach „M jak miłość”?! Tego jeszcze nie wiadomo, ale jest niemal pewne, że to nie będzie długi, wielotygodniowy wypad poza miasto. Raczej chodzi o rodzinne spędzenie czasu z dziećmi, niż daleką podróż. Na efekty prac na planie „M jak miłość” trzeba jeszcze poczekać.