M jak miłość. Metamorfoza Marysi. Taka Małgorzata Pieńkowska to rzadki widok - ZDJĘCIA

Metamorfoza Marysi. Taka Małgorzata Pieńkowska to rzadki widok

Marysia (Małgorzata Pieńkowska) z „M jak miłość” już tak nie wygląda! Aktorka przyzwyczaiła widzów do pewnego wizerunku Rogowskiej, w postać której wciela się od początku istnienia produkcji. Charakterystycznej fryzury żony Artura (Robert Moskwa) nikomu nie trzeba opisywać. Tym razem serialowa Rogowska zaprezentowała się w zupełnie innym wydaniu! Oto wygląd nowej Marysi. Zobacz zdjęcia i przekonaj się, czy zaszła duża metamorfoza!

Fryzura, którą znają wszyscy fani „M jak miłość”

Od lat Marysia Rogowska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek „M jak miłość”. Jej wizerunek jest niemal symbolem serialu – rozpuszczone włosy układające się naturalnie lub upięte w skromnego koczka, bez przesadnej stylizacji. To taki „codzienny” look, który pasuje do ciepłej, spokojnej i rodzinnej postaci, jaką gra Pieńkowska. Aktorka nigdy nie eksperymentowała na planie z radykalnymi zmianami fryzury. Co prawda, widzowie mogą pamiętać tę postać w krótkich włosach, ale od dawna Marysia nie decydowała się na krótkie ścięcie.

Sesja z okazji nowego sezonu „M jak miłość”

Przy okazji sesji zdjęciowej „M jak miłość” do nowego sezonu, Małgorzata Pieńkowska zaskoczyła wszystkich. W krótkim wideo opublikowanym na Instagramie serialowa Marysia zaprezentowała się w zupełnie nowej odsłonie. Włosy? Mocno wyprostowane, gładkie i lśniące, jakby dopiero co wyszły spod ręki fryzjera. Wyglądają też na dłuższe niż dotychczas. Być może aktorka zapuściła je specjalnie na potrzeby sesji. To zdecydowane odejście od swobodnych fal czy naturalnego skrętu, do którego przyzwyczaili się fani.

Mocny makijaż i elegancka stylizacja

Zmiana nie dotyczy tylko fryzury. Marysia w nowym wydaniu ma też dużo mocniejszy makijaż. Podkreślone oko, wyraziste brwi. Do tego elegancka stylizacja: marynarka, biżuteria, a może nawet odrobina wieczorowego szyku. To kontrast wobec serialowej garderoby Marysi, która zazwyczaj wybiera wygodne swetry, proste koszule i jeansy. Efekt? Fani zgodnie przyznają, że taka Małgorzata Pieńkowska to rzadki widok, a wygląda świetnie!