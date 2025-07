M jak miłość. Marcin rozwiedzie się z Kamą tuż po wymuszonym ślubie? Widzowie nie mają wątpliwości

Szybki ślub Kamy i Marcina w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Kama i Marcin wezmą ślub! I choć Chodakowski wcale nie śpieszył się do ożenku ze swoją ukochaną, to jednak jej ogromnie na tym zależało. Do tego stopnia, że w końcu sama w finale 25 sezonu postanowiła mu się oświadczyć! I w tym momencie detektyw już nie miał wyboru i włożył Kamie pierścionek zaręczynowy na palec, tym samym oficjalnie przyjmując jej oświadczyny!

A w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej widzowie staną się świadkami ich ślubu! Kama i Marcin oficjalnie zostaną małżeństwem, choć fani serialu wcale nie wróżą im, że będą żyli długo i szczęśliwie! A wręcz przeciwnie!

Widzowie nie wróżą szczęścia Kamie i Chodakowskiemu w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Na naszym profilu Super Express Seriale na Facebooku pod postami o Kamie i Marcinie pojawiło się sporo komentarzy, w których widzowie jednoznacznie stwierdzili, że ich małżeństwo w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach po prostu się nie uda. A to dlatego, że wymuszony ślub zupełnie nie będzie miał racji bytu. Tym bardziej, iż zdaniem widzów para w ogóle nie będzie do siebie pasować!

I z tego względu widzowie "M jak miłość" nie mają żadnych wątpliwości, że w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej po szybkim ślubie nastąpi równie prędki rozwód, bo Marcin w końcu nie wytrzyma i po prostu zostawi Kamę!

- Kama to takie puczydło do tego bardzo naiwna i natrętna. Do tych zaręczyn to go w sumie zmusiła, bo głupio jemu było kobiecie zapłakanej odmówić. Żal takiej desperackiej sceny;

- Będzie szybki rozwód;

- Wymuszony ślub i szybki rozwód;

- Związek, którego nigdy nie powinno być;

- Ślub na siłę, to i siła związku nijaka;

- Nie pasują do siebie i będzie rozwód ;

- Kamę też zostawi.

Marcin po ślubie zostawi Kamę w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Ale czy to w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach faktycznie będzie możliwe, aby tuż po ślubie Marcin faktycznie zostawił Kamę, a małżonkowie rozwiedli się szybciej niż się pobiorą? Co prawda, pary nie ominą kryzysy, gdyż będzie razem już nie tylko w domu, ale i pracy, bo przecież po utracie jej butiku z Anią (Alina Szczegielniak), Chodakowski zatrudni swoją ukochaną w agencji swojej i Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) i to ponownie wyłącznie na jej prośbę, to jednak nie wydaje się, aby rzeczywiście mogli się rozwieźć.

I choć w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej faktycznie zbytnio nie będą pryskać entuzjazmem, to jednak póki co o ich rozwodzie nic nie wiadomo!