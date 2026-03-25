M jak miłość. Majka zrozumie, że kocha Mateusza? Dla niego rozstanie się z Tomkiem na dobre - ZDJĘCIA, WIDEO

Majka zakochana w Mateuszu w "M jak miłość"?

W życiu miłosnym Mateusza nastąpi przełom! Mostowiakiem zainteresuje się zaintrygowana Bogna, która otwarcie zacznie podrywać znajomego. Nie ukryje, że bardzo chciałaby zbudować coś więcej z przystojnym studentem, ale jej uwadze nie umknie tez to, że wokół chłopaka cały czas kręci się Majka. I chociaż koleżanka z wojska ma chłopaka, bo cały czas nie rozstała się z Tomaszem, ona także zacznie dostrzegać, czego tak naprawdę potrzebuje. Tomasz nie da jej opieki, empatii, dobra, które od dawna oferuje wnuk Barbary (Teresa Lipowska). Majka zorientuje się, że czuje coś do Mateusza, ale będzie za późno?

Majka zazdrosna o Bognę zrozumie, że zależy jej na Mostowiaku

To właśnie pojawienie się pewnej siebie Bogny sprawi, że Majka zacznie zauważać skrywane uczucia. Powie wprost Mateuszowi, że rozstaje się z Tomaszem. On jednak nie uwierzy w słowa koleżanki, która niejednokrotnie miała szansę wywinąć się z dziwnej relacji z niewiernym partnerem, ale wciąż do niego wraca. Tym razem wydaje się, że Majka wiele zrozumie i nie będzie chciała dłużej mieć przy sobie kogoś, kto nie zrobi dla niej wszystkiego.

Majka na pewno zdaje sobie sprawę, że trochę jest nie fair i te uczucia zazdrości nie są zbyt u niej chciane, ale nic na to na razie nie jest w stanie poradzić. Na pewno uświadamia jej to, w którym kierunku może powinna iść - komentuje Matylda Giegżno.

Z kim będzie Mateusz z "M jak miłość"

Chociaż sprawa z Majką wcale nie jest zamknięta, Mateusz na pewno zainteresuje się nową koleżanką. Tym bardziej, że Bogna otwarcie i wprost zakomunikuje, że bardzo spodobał jej się Mostowiak. Czy Majka cokolwiek z tym zrobi? To wyjdzie na jaw niebawem.

