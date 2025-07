M jak miłość. Kinga dostanie ataku paniki przy Hoffmanie. Tylko Magda zauważy, jak psychol na nią działa

Tak Kinga w "M jak miłość" po wakacjach zareaguje na zwierzenia niebezpiecznego Hoffmana

Jak do tego dojdzie, że w Hoffman wkręci się na wyjazd do Grabiny i jeszcze bardziej zbliży się do Kingi w nadchodzącym sezonie "M jak miłość"? Nieświadoma zagrożenia Kinga zlituje się nad sąsiadem, który nie będzie miał z kim zostawić swojej córki Sary (Nadia Smyczek), gdy wyjedzie służbowo do Londynu. Zduńska weźmie Sarę do siebie, zaopiekuje się przyjaciółki Lenki (Olga Cybińska) i razem z Piotrkiem (Marcin Mroczek) pojadą całą czwórką na weekend do Grabiny.

Zduńscy zatrzymają się w siedlisku Magdy i właśnie tam w jednym z odcinków "M jak miłość" po wakacjach zjawi się Hoffman. Podczas spaceru z Kingą nad rzeką w Grabinie nieobliczalny sąsiad zacznie się jej zwierzać jak nie radzi sobie z dorastającą Sarą, jak ciężko mu po tym, jak uciekła od niego żona Inka. To będzie stek bzdur, którą Hoffman wymyśli, że żeby odegrać przed Zduńską ofiarą i sprytnie ją podejść.

Zwierzenia Hoffmana w nowym sezonie "M jak miłość" doprowadzą Kingę do ataku paniki. Jak podaje portal światseriali.interia.pl nagle żona Piotrka źle się poczuje, zacznie jej szumieć w głowie i coś podpowie jej, że jeśli natychmiast nie ucieknie od sąsiada, stanie się jej coś złego.

Magda pomoże Kindze po ataku paniki, którą wywoła u niej Hoffman w nowym sezonie "M jak miłość"

Roztrzęsioną, bladą Kingą zajmie się w siedlisku Magda, która szybko oceni, że przyjaciółka musi się poddać badaniom i powinna zgłosić się po pomoc do psychologa. Skąd tak poważna diagnoza Magdy? Bo nieco wcześniej Budzyńska usłyszy od Zduńskiej, że cierpi na bezsenność, że coraz częściej sięga po leki, bo od dawna prześladuje ją ten sam koszmar. We śnie ktoś Kingę goni, chce jej zrobić krzywdę, a ona nie ma siły uciec, nic nie może zrobić.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Dorota pozna ostateczną diagnozę! Zboczeniec Hoffman nie odpuści Kindze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Ale co to było? Po prostu musisz zrobić porządne badania, sprawdzić, co i jak - Magda zaniepokoi się stanem Kingi. - Ale mi głupio... Rozmawialiśmy, facet mi się zwierzał i tak żal mi się go zrobiło, bo nie ma łatwego życia... Ale nagle w ogóle przestałam go słyszeć, w głowie zaczęło mi szumieć, spociłam się i poczułam, że jeśli natychmiast stamtąd nie ucieknę, stanie się coś złego... - opowie Zduńska. - Jak w tym twoim śnie? - Magda połączy koszmar Kingi z Hoffmanem. - To był dokładnie ten sam lęk co w koszmarach... Ale pierwszy raz zdarzyło mi się to w rzeczywistości... - To wygląda na regularny atak paniki... - Ale skąd, dlaczego? - Nie wiem, ale w poniedziałek idziesz do lekarza. Psycholog też ci nie zaszkodzi - stwierdzi Budzyńska.

Czy Magda przejrzy zamiary Hoffmana wobec Kingi w odcinkach "M jak miłość" jesienią?

Od tego momentu w "M jak miłość" Kinga zorientuje się, że powinna trzymać się od Hoffmana z daleka, że sąsiad to groźny psychopata, który uroił sobie, że ją zdobędzie? Niestety nie, chociaż przeczucie cały czas będzie podpowiadało Zduńskiej,że stanie się coś złego. Miejmy nadzieję, że więcej rozsądku wykaże Magda, która przejrzy zamiary Hoffmana wobec Kingi.