M jak miłość. Kiedy Franka rodzi? Dominika Kachlik zdradza szczegóły swojej roli ciężarnej Zduńskiej

Kiedy poród Franki z "M jak miłość"?

Ciąża Franki budzi spore emocje. Tym bardziej, że to pierwsze dziecko jej i Pawła, o które bardzo się starali. W pewnym momencie wydawało się nawet, że nie będą mieli potomstwa. Kiedy zdarzył się cud, doszło do poważnego kryzysu małżeńskiego. Paweł uroił sobie w głowie, że ciężarna żona zaszła w ciążę z Piotrkiem (Marcin Mroczek). Zduński zaczął pić, wygadywać głupoty i obrażać ukochaną. Ona uciekła do Bukowiny, gdzie w poprzednich odcinkach "M jak miłość" doszło do pojednania. Obecnie Zduńscy wyczekują przyjścia na świat pierwszego dziecka. Wiadomo już, że będzie to synek! Widzowie dopiero w 1855 odcinku "M jak miłość" zobaczą scenę radości Zduńskich po wizycie na USG.

Widzowie zwracają uwagę na brzuszek ciężarnej Franki z "M jak miłość"

Nie da się ukryć, że wątek ciąży Franki to obecnie jeden z najgorętszych tematów w "M jak miłość". Widzowie są ciekawi, co dalej. Niektórzy zauważyli nawet, że Zduńska ma pokaźny brzuszek. W kolejnych odcinkach "M jak miłość" nadejdzie przeskok w serialowej rzeczywistości, bo scenariusz ominie termin Świąt Bożego Narodzenia, a potem pojawi się temat Sylwestra. Nowy Rok Franka z Pawłem spędzą w zaciszu domowym, stukając się kieliszkami napełnionymi sokiem. W związku z przyspieszeniem czasu w serialowej rzeczywistości "M jak miłość", Franka będzie miała dość spory brzuszek. Zresztą już przy okazji wizyty w Bukowinie było widać spore krągłości ciążowe u Zduńskiej.

Dominika Kachlik zdradza nieco zakulisowych szczegółów swojej roli

Sama Dominika Kachlik odniosła się do wielu pytań fanów i zamieściła na instastory zdjęcie, pod którym napisała kilka słów wyjaśnienia oraz zdradziła nieco zakulisowych spostrzeżeń.

Główne pytanie w moich dmach: czy naprawdę jestem w ciąży. Nie jestem, ciężko żeby aktorka zachodziła w ciążę specjalnie do roli moi drodzy xd Ale to pytanie w pewnym sensie cieszy, bo oznacza, że wszystko wygląda naturalnie i tak też ma być. Mam trzy rodzaje brzuchów różniących się rozmiarem i wypełnieniem - gąbkowe i silikonowe (ten drugi jest strasznie ciężki). Noszę dwa staniki założone na siebie, wiadomix. Nie powiem kiedy Franka rodzi. Kiss :)) - napisała Dominika Kachlik, wyjaśniając nieco pytań fanów. Na pytanie o termin porodu nie odpowiedziała.