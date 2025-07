M jak miłość. Dorota i Bartek będą mieli dziecko? Wreszcie zasugerowali odpowiedź, na którą czekają wszyscy 

Dziecko Doroty i Bartka z „M jak miłość”. Na to liczą fani

Ciąża Doroty z „M jak miłość” budzi wiele emocji. Fani wątku miłości Kaweckiej i Lisieckiego życzyliby sobie właśnie takiego scenariusza. Przecież historia miłości zakochanej pary jest wymagająca, trudna, ale przy tym piękna i wzruszająca. Początkowo w ogóle nie zapowiadało się na to, że stworzą wyjątkowe uczucie. Dopiero z czasem wyszło na jaw, że są sobie pisani. Widzowie „M jak miłość” bardzo polubili postać Doroty, a Iwona Rejzner dość regularnie nagrywa zakulisowe smaczki z planu hitu TVP2.

Dziecko Doroty i Bartka byłoby prawdziwym przełomem w życiu zakochanej pary. Są po ślubie, co prawda stracili kontakt na wiele tygodni, ale w końcówce minionego sezonu „M jak miłość” wreszcie się odnaleźli. Co dalej? Ciąża Doroty jest możliwa?

Ciąża Doroty, a może wręcz przeciwnie? Wizyta w szpitalu Kaweckiej może mylić

Ostatnio na oficjalny profil „M jak miłość” na Instagramie wpadł filmik m.in. z Dorotą w roli głównej. Widać doskonale, że Kawecka przebywa w szpitalu. Ma na sobie piżamę, a tło poczekalni zdecydowanie wskazuje na placówkę medyczną. Nie padło jednak wyjaśnienie, co żona Bartka robi z powrotem w szpitalu. Jedną teorią jest oczywiście to, że choroba nowotworowa znów zaatakuje, a Kawecka nie pokona raka. To jednak jedna z możliwości. Inną jest taka, że ukochana Lisieckiego może zajść w ciążę i właśnie z tego powodu odwiedzi szpital.

Dorota w ciąży w nowym sezonie „M jak miłość”?! Sugerują odpowiedź

Temat ciąży Doroty pojawia się od jakiegoś czasu. Administratorzy profilu „M jak miłość” na Instagramie w pewien sposób zareagowali na spekulacje na temat dziecka Kaweckiej.

"Czuje pozytywne rzeczy w związku Bartka i Doroty czyżby dziecko 😍❤️" - właśnie ten komentarz polubiono. Czyżby to znak, że ciąża Doroty jest możliwa?! Wszystko wydaje się prawdopodobne. Na rozwój wydarzeń trzeba poczekać.