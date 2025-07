M jak miłość. Choroba Kingi. Najpierw zawał Piotrka, a teraz to!

Choroba Kingi. Najpierw Piotrek, teraz Zduńska

Widzowie „M jak miłość” z pewnością pamiętają zaniedbanie zdrowia przez Piotrka i jego bagatelizowanie problemu. Uważał, że jest niezniszczalny, pracował ponad normę, a potem przypłacił to wszystko zawałem! Do tragedii doszło w siedlisku Magdy (Anna Mucha). Romantyczny wyjazd zmienił się w dramat. Kinga pojechała do szpitala, gdzie lekarze walczyli o życie jej męża.

Okazało się, że Piotrek zdecydowanie przesadził z forsowaniem organizmu, mógł dużo wcześniej zwrócić uwagę na swoje dolegliwości i znaki, które dawało mu zmęczone ciało. W najnowszym sezonie „M jak miłość” to Kinga znajdzie się w sytuacji zagrożenia!

Co będzie dolegało Kindze z „M jak miłość”?

Co tak naprawdę stanie się Kindze z „M jak miłość”? Jak podaje portal światseriali.interia.pl, serialowa Zduńska zacznie odczuwać walenie serca, zimne poty, osłabienie i nagłe utraty tchu. Jako pierwsza o sprawie dowie się Magda. To właśnie przyjaciółce zwierzy się z pewnego koszmaru, który wciąż powraca… Złowrogie sny przekują się w rzeczywistość. Na jawie Kinga także odczuje druzgocące dolegliwości. Początkowo nie połączy faktów, że atak paniki pojawi się w momencie rozmowy z Hoffmanem (Mateusz Rusin).

- Ale mi głupio... Rozmawialiśmy, facet mi się zwierzał i tak żal mi się go zrobiło, bo nie ma łatwego życia... Ale nagle w ogóle przestałam go słyszeć, w głowie zaczęło mi szumieć, spociłam się i poczułam, że jeśli natychmiast stamtąd nie ucieknę, stanie się coś złego... - cytuje wspomniany portal słowa Kingi. - Jak w tym twoim śnie? - głośno pomyśli Budzyńska. - To był dokładnie ten sam lęk co w koszmarach... Ale pierwszy raz zdarzyło mi się to w rzeczywistości... - Kinga, to wygląda na regularny atak paniki… - oceni Magda.

Kinga nieświadoma zagrożenia

Magda nie ustąpi i każe przyjaciółce iść na badania. Zasugeruje również spotkanie z psychologiem, bo o ile w przypadku zaniedbania Piotrka chodziło o nadmierne zmęczenie ciała, u Zduńskiej chyba chodzi bardziej o psychikę.

Kinga z Magdą nie od razu odkryją, że ciało i dusza Zduńskiej dadzą jej znaki, że ma uciekać przed Hoffmanem! One nie wiedzą, że Dariusz to niebezpieczny drań, który chce zrobić Kindze krzywdę. Oby nie skończyło się to wielką tragedią.