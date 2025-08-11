M jak miłość. Brat Święcickiego dostanie zlecenie na Magdę! Bogacz Błażej nie będzie miał wyjścia 

Brat Święcickiego pod ścianą. Tak załatwi go Kazimierz

Chociaż Święcicki zostanie skazany w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach, to nie koniec, a tak naprawdę początek szokujących wydarzeń. Wszystko rozkręci się wokół nowej postaci w "M jak miłość", czyli brata kryminalisty Kazimierza. To właśnie Błażej załatwi mu adwokata z jednej z najlepszych kancelarii w Warszawie. Mimo wszystko dowody przeciwko bezczelnemu sąsiadowi dość trudno podważyć. Zapadnie wyrok skazujący. Święcicki ma pójść siedzieć na cztery lata. Od razu po usłyszeniu wyroku, skieruje pretensje do Błażeja. Jak się okaże, kryminalista ma niezłego haka na brata...

Święcicki naskoczy na Błażeja

- I co? Nie postarał się ten twój adwokat… Nawet zwolniłem go już z tej mowy, bo i tak nic by nie wskórał – cytuje portal światseriali.interia.pl - Słuchaj, a może tak już masz mnie dość, że specjalnie mi trefną papugę podstawiłeś? – złośliwie zapyta Kazimierz. - Sam jesteś sobie winien. Wyciągałem cię już z różnych kłopotów, ale tym razem naprawdę ostro przegiąłeś – przypomni Błażej. - A może by tak trochę szacunku do starszego brata? Już zapomniałeś, kto za ciebie głowę w domu nadstawiał? Dzięki komu na ludzi wyszedłeś? – i w tym momencie w nowym sezonie "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że Błażej ma wielki wpływ na brata. Błażej musi podporządkować się Kazimierzowi...

Błażej musi zniszczyć Magdę w nowym sezonie "M jak miłość"

Już na samym początku nowych odcinków "M jak miłość" po wakacjach wyjdzie na jaw, że Błażej jest zależny od Kazimierza. Możliwe, że brat pomógł mu w przeszłości, zyskał jego zaufanie, ale także strach. Święcicki umie się wywyższać i pokazywać charakterek.

- (...) To wszystko przez tę babę. Odkąd się pojawiła, wszystko zaczęło mi się sypać… - Święcicki nie odpuści nienawiści do Magdy.

- Ona nie ma nic wspólnego z twoim piciem i całą resztą… - zauważy Błażej.

- Posłuchaj, chcę tylko jednego – przerwie mu. - Żeby dostała za swoje. Sprawdź jej fundację, na pewno wpadniesz na jakiś pomysł – syknie przez zaciśnięte zęby bandyta. - I przysięgam, jak mi to załatwisz, będziesz miał mnie z głowy. Już nigdy więcej o nic cię nie poproszę – obieca Kazimierz.

Błażej, który prawdopodobnie wisi bratu przysługi z przeszłości, będzie zmuszony przyjąć jego żądania. Co z tego wyniknie? To okaże się już niebawem.