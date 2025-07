M jak miłość. Będzie zmiana Szymka i Mai. Tak wyrosły dzieci Marcina i Izy - ZDJĘCIA

Sesja zdjęciowa przed jubileuszem 25-lecia "M jak miłość"

Mimo przerwy w emisji "M jak miłość" produkcja serialu szykuje się na jubileusz 25-lecia sagi o Mostowiakach. Dokładnie we wtorek, 4 listopada 2025 roku, minie ćwierć wieku od premiery pierwszego odcinka. Z tej okazji widzowie zobaczą nie tylko odcinek specjalny "M jak miłość", ale także sesje zdjęciowe z aktorami promujące okrągłe urodziny hitowego serialu.

Tak się zmienią Szymek i Maja w nowym sezonie "M jak miłość"

Na profilu "M jak miłość" na Instagramie pojawiły się kulisy sesji z udziałem Marcina, Kamy (Michalina Sosna) i dzieci Chodakowskiego oraz Aleksandry (Małgorzata Pieczyńska). Fani od razu dostrzegli, jak bardzo zmienili się najmłodsi aktorzy, Staś Szczypiński i Laura Jankowska, jak wyrośli od czasu zakończenia ostatniego sezonu "M jak miłość" w maju.

To oznacza tylko jedno Szymek i Maja w odcinkach "M jak miłość" jesienią nie będą wyglądali jak dotychczas. 10-letni syn Marcina i Izy to już duży chłopiec, który teraz będzie miał nową fryzurę, ale nadal pozostanie tym samym rezolutnym, a przy tym wrażliwym Szymusiem, mocno przeżywającym to, co się dzieje w rodzinie. Z kolei 8-letnia Maja stanie się bardziej otwarta, dorówna wzrostowi Szymkowi i różnica wieku między nią i starszym bratem zatrze się zupełnie.

Rodzina Marcina, Kamy, Szymka i Mai już bez Izy w "M jak miłość"

Trochę szkoda, że na rodzinnych zdjęciach Marcina, Kamy, Aleksandry i dzieci zabrakło Izy z okazji jubileuszu "M jak miłość". Mimo rozwodu z Marcinem Iza wciąż jest matką Szymka i Mai, ważnym członkiem rodziny, ale widać, że została pominięta na ujęciach promujących nowy sezon, którego premiera w TVP już we wrześniu.

