M jak miłość. Afera o Izę i Marcina. Oni też byli dla Aleksandry najważniejsi. Pieczyńska tłumaczy się w komentarzu - ZDJĘCIA

Też chciałabym zatrzymać czas, ale jest nieubłagany🤔🤨🎥 A losy bohaterów, w rękach scenarzystów.🎥🤔 Możemy topać nogami prywatnie a potem ,jak w życiu ,nie ma co negować faktów tylko brać się z życiem za bary i starać się robić tort z tych składników które są dostępna🎂🎥🎭 młodość ma swoją życiową Brawurę❤️ Swój temperament i młodych trzeba rozumieć i wspierać. Tak to widzę również prywatnie. Prywatnie też mam syna i staram się go wspierać w jego wszystkich życiowych wyborach. Przecież to nie znaczy że musimy iść przez życie jak taran - napisała aktorka, wyjaśniając sytuację