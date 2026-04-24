Złoty chłopak, odcinek 281: Policja aresztuje Sinana. Nie spodziewał się, że spotkanie z matką to pułapka

Joanna Dembek
2026-04-24 9:17

Sinan w końcu zostaje aresztowany, ale jego tłumaczenia rodzą nowe pytania o atak na Diyar. Ifakat świętuje sukces swojej intrygi, podczas gdy nad rodziną Korhanów gromadzą się ciemne chmury. Mają zaledwie dwa dni na uratowanie majątku. Tymczasem Betul udaje się przeprowadzić zuchwałe oszustwo. Zobacz, co wydarzy się w 281. odcinku, którego premiera zaplanowana jest na 1 maja.

Sinan z tureckiego serialu Złoty chłopak zaskoczony, w tle kobiety i policja. Prawdopodobnie to scena aresztowania Sinana, w którą zamieszana jest Ayla. Więcej o tym odcinku i innych intrygach w Super Seriale.
Zaraz po tym, jak Ferit i Abidin uprowadzili Aylę, by przygotować zasadzkę na Sinana, w życiu bohaterów zaszły kolejne, dramatyczne zmiany. Betul zdołała nakłonić Orhana do wykonania badań genetycznych, choć ukryła przed nim fakt, że biologicznym ojcem dziecka jest w rzeczywistości Tayfun. Sprytna podmiana próbek wydawała się jedynym ratunkiem. Równocześnie Esme podjęła decyzję o podróży do Antep, a Ferit wolał odizolować się od problemów, oddając się refleksjom nad tragiczną stratą brata.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Aresztowanie Sinana. Ifakat wykorzystała uwięzioną Aylę

Dzięki misternej intrydze, w której uwięziona Ayla stała się pionkiem, Sinan w końcu trafia w ręce policji. Podczas samego zatrzymania pojawia się zdesperowana Seyran, bezlitośnie uderzając męża w twarz. Sprawa komplikuje się w pokoju przesłuchań. Mężczyzna kategorycznie odpiera zarzuty i stanowczo zaprzecza, że to on próbował zamordować Diyar. Jego pewność siebie budzi w Seyran nowe wątpliwości, podważając całą dotychczasową wersję wydarzeń.

Rodzina Korhanów u progu bankructwa. Abidin chce naprawić relacje z Halisem

Sukces związany z zatrzymaniem Sinana szybko blednie w obliczu prawdziwej katastrofy. Imperium Korhanów znalazło się na skraju przepaści, a na spłatę gigantycznego zadłużenia pozostało im ledwie 48 godzin. W obliczu widma absolutnego bankructwa do akcji wkracza Abidin. Mężczyzna postanawia schować dumę do kieszeni i podejmuje próbę odbudowania zerwanych więzi z Halisem. Chce połączyć siły, by ocalić resztki rodzinnego dziedzictwa.

Sfałszowane testy DNA. Orhan spotyka w szpitalu Tayfuna

Betul realizuje swój przebiegły plan, skutecznie fałszując wyniki kluczowych badań genetycznych. Miały one wykazać ewentualne wady i choroby dziecka. Aby zachować pozory, Betul wraz z Tayfunem dokonali zamiany próbek, co ostatecznie zakończyło się sukcesem. Cała intryga zawisła jednak na włosku, gdy w szpitalnym korytarzu Orhan niespodziewanie wpadł na Tayfuna. Mimo chwilowych podejrzeń Orhana, ten zachował zimną krew, tłumacząc swoją obecność zwykłymi gratulacjami z okazji powiększenia rodziny.

Złoty chłopak, odcinek 281: Sinan trafia wreszcie w ręce policji. Ayla nieświadomie pomogła dopaść swojego syna
„Złoty chłopak” odcinek 281 w TVP1. Data i godzina emisji

Losy bohaterów można śledzić na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o stałej porze – 14:00. Emisja 281. odcinka zaplanowana jest na czwartek, 1 maja 2026 roku. Widzowie ponownie zagłębią się w świat intryg i zaskakujących wyborów, które bezpowrotnie zmieniają życie Ferita, Seyran i Sinana.

Obsada tureckiego serialu „Złoty chłopak”

Na ekranie plejada gwiazd tureckiej telewizji. Widzowie mogą podziwiać następujących aktorów i aktorki:

  • Afra Saraçoğlu w roli Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir w roli Ferita Korhana
  • Çetin Tekindor w roli Halisa Korhana
  • Şerif Sezer w roli Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
  • Emre Altuğ w roli Orhana Korhana
  • Gözde Kansu w roli Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı w roli Abidina
  • Beril Pozam w roli Suny Şanlı
  • İrem Altuğ w roli Sultan
  • Öznur Serçeler w roli Asuman Korhan
  • Hülya Duyar w roli Şefiki
  • Diren Polatoğulları w roli Kazıma Şanlı
  • Sezin Bozacı w roli Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay w roli Latifa
  • Selen Özbayrak w roli Dicle
  • Umut Gezer w roli Yusufa
  • Taro Emir w roli Tekina Kaya
  • Binnur Kaya w roli Nükhet
