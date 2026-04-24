Złoty chłopak, odcinek 281: Policja aresztuje Sinana. Nie spodziewał się, że spotkanie z matką to pułapka

Zaraz po tym, jak Ferit i Abidin uprowadzili Aylę, by przygotować zasadzkę na Sinana, w życiu bohaterów zaszły kolejne, dramatyczne zmiany. Betul zdołała nakłonić Orhana do wykonania badań genetycznych, choć ukryła przed nim fakt, że biologicznym ojcem dziecka jest w rzeczywistości Tayfun. Sprytna podmiana próbek wydawała się jedynym ratunkiem. Równocześnie Esme podjęła decyzję o podróży do Antep, a Ferit wolał odizolować się od problemów, oddając się refleksjom nad tragiczną stratą brata.
Aresztowanie Sinana. Ifakat wykorzystała uwięzioną Aylę
Dzięki misternej intrydze, w której uwięziona Ayla stała się pionkiem, Sinan w końcu trafia w ręce policji. Podczas samego zatrzymania pojawia się zdesperowana Seyran, bezlitośnie uderzając męża w twarz. Sprawa komplikuje się w pokoju przesłuchań. Mężczyzna kategorycznie odpiera zarzuty i stanowczo zaprzecza, że to on próbował zamordować Diyar. Jego pewność siebie budzi w Seyran nowe wątpliwości, podważając całą dotychczasową wersję wydarzeń.
Rodzina Korhanów u progu bankructwa. Abidin chce naprawić relacje z Halisem
Sukces związany z zatrzymaniem Sinana szybko blednie w obliczu prawdziwej katastrofy. Imperium Korhanów znalazło się na skraju przepaści, a na spłatę gigantycznego zadłużenia pozostało im ledwie 48 godzin. W obliczu widma absolutnego bankructwa do akcji wkracza Abidin. Mężczyzna postanawia schować dumę do kieszeni i podejmuje próbę odbudowania zerwanych więzi z Halisem. Chce połączyć siły, by ocalić resztki rodzinnego dziedzictwa.
Sfałszowane testy DNA. Orhan spotyka w szpitalu Tayfuna
Betul realizuje swój przebiegły plan, skutecznie fałszując wyniki kluczowych badań genetycznych. Miały one wykazać ewentualne wady i choroby dziecka. Aby zachować pozory, Betul wraz z Tayfunem dokonali zamiany próbek, co ostatecznie zakończyło się sukcesem. Cała intryga zawisła jednak na włosku, gdy w szpitalnym korytarzu Orhan niespodziewanie wpadł na Tayfuna. Mimo chwilowych podejrzeń Orhana, ten zachował zimną krew, tłumacząc swoją obecność zwykłymi gratulacjami z okazji powiększenia rodziny.
„Złoty chłopak” odcinek 281 w TVP1. Data i godzina emisji
Losy bohaterów można śledzić na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o stałej porze – 14:00. Emisja 281. odcinka zaplanowana jest na czwartek, 1 maja 2026 roku. Widzowie ponownie zagłębią się w świat intryg i zaskakujących wyborów, które bezpowrotnie zmieniają życie Ferita, Seyran i Sinana.
Obsada tureckiego serialu „Złoty chłopak”
Na ekranie plejada gwiazd tureckiej telewizji. Widzowie mogą podziwiać następujących aktorów i aktorki:
- Afra Saraçoğlu w roli Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir w roli Ferita Korhana
- Çetin Tekindor w roli Halisa Korhana
- Şerif Sezer w roli Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
- Emre Altuğ w roli Orhana Korhana
- Gözde Kansu w roli Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı w roli Abidina
- Beril Pozam w roli Suny Şanlı
- İrem Altuğ w roli Sultan
- Öznur Serçeler w roli Asuman Korhan
- Hülya Duyar w roli Şefiki
- Diren Polatoğulları w roli Kazıma Şanlı
- Sezin Bozacı w roli Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay w roli Latifa
- Selen Özbayrak w roli Dicle
- Umut Gezer w roli Yusufa
- Taro Emir w roli Tekina Kaya
- Binnur Kaya w roli Nükhet