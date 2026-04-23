Złoty chłopak, odcinek 280. Betul i Tayfu knują jak oszukać Orhana. Domyśli się, że nie jest ojcem dziecka?

Złoty chłopak, odcinek 280. Co działo się w poprzednim epizodzie?
Ferit po obiecuje Seyran, że wróci po tym, jak złapie Sinana. Jednocześnie przyprowadza do domu zranioną Diyar. Zaczynają się także przygotowania do porwania Ayli. Kobieta ma stać się pułapką na przestępcę. Z kolei Seyran nie wierzy w czyste intencje Diyar.
Złoty chłopak, odcinek 280. Esme chce uciec z miasta
Esme czuje się przerażona narastającymi plotkami oraz zawiłymi stosunkami między Seyran a Feritem. Postanawia nakłonić Kazima do wyjazdu z miasta i powrotu do Antep. Równolegle Ferit i Abidin wcielają w życie swój plan. Porywają Aylę w nadziei, że Sinan, próbując ratować matkę, sam wpadnie w ich ręce.
Złoty chłopak, odcinek 280. Betul i Tayfun podmienią próbki DNA
Betul nie chce, by Orhan dowiedział się, że ojcem jej dziecka jest Tayfun. Kontynuuje swoją przebiegłą grę i, tłumacząc to dobrem dziecka oraz badaniem chorób genetycznych, namawia narzeczonego na wykonanie testów DNA. Po cichu kontaktuje się z Tayfunem i przekazuje mu wiadomość o ojcostwie. Informacja ta wywołuje w nim ogromne zaskoczenie, jednak oboje decydują się na drastyczny krok. Chcą wykorzystać badania i sfałszować wyniki, zamieniając próbki genetyczne. Wynik ma wskazać Orhana jako biologicznego ojca. Sytuacja ta sprawia, że wszyscy bohaterowie znajdują się blisko poznania tajemnicy.
Złoty chłopak, odcinek 280. Emisja w czwartek 30 kwietnia w TVP1
Odcinek 280 serialu „Złoty chłopak” będzie można obejrzeć w czwartek, 30 kwietnia 2026 roku. Emisja odbędzie się na kanale TVP1 o godzinie 14:00. Widzowie zobaczą w nim mnóstwo niespodziewanych obrotów spraw oraz intrygujących momentów, śledząc losy Seyran, Ferita i innych postaci.
Złoty chłopak. Lista aktorów
Obsada tureckiego hitu „Złoty chłopak” prezentuje się następująco:
- Afra Saraçoğlu – Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir – Ferit Korhan
- Çetin Tekindor – Halis Korhan
- Şerif Sezer – Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu – İfakat Korhan
- Emre Altuğ – Orhan Korhan
- Gözde Kansu – Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı – Abidin
- Beril Pozam – Suna Şanlı
- İrem Altuğ – Sultan
- Öznur Serçeler – Asuman Korhan
- Hülya Duyar – Şefika
- Diren Polatoğulları – Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı – Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay – Latif
- Selen Özbayrak – Dicle
- Umut Gezer – Yusuf
- Taro Emir – Tekin Kaya
- Binnur Kaya – Nükhet