Złoty chłopak, odcinek 280. Betul i Tayfu knują jak oszukać Orhana. Domyśli się, że nie jest ojcem dziecka?

Najpopularniejsze tureckie seriale ostatnich lat

Złoty chłopak, odcinek 280. Co działo się w poprzednim epizodzie?

Ferit po obiecuje Seyran, że wróci po tym, jak złapie Sinana. Jednocześnie przyprowadza do domu zranioną Diyar. Zaczynają się także przygotowania do porwania Ayli. Kobieta ma stać się pułapką na przestępcę. Z kolei Seyran nie wierzy w czyste intencje Diyar.

Złoty chłopak, odcinek 280. Esme chce uciec z miasta

Esme czuje się przerażona narastającymi plotkami oraz zawiłymi stosunkami między Seyran a Feritem. Postanawia nakłonić Kazima do wyjazdu z miasta i powrotu do Antep. Równolegle Ferit i Abidin wcielają w życie swój plan. Porywają Aylę w nadziei, że Sinan, próbując ratować matkę, sam wpadnie w ich ręce.

Złoty chłopak, odcinek 280. Betul i Tayfun podmienią próbki DNA

Betul nie chce, by Orhan dowiedział się, że ojcem jej dziecka jest Tayfun. Kontynuuje swoją przebiegłą grę i, tłumacząc to dobrem dziecka oraz badaniem chorób genetycznych, namawia narzeczonego na wykonanie testów DNA. Po cichu kontaktuje się z Tayfunem i przekazuje mu wiadomość o ojcostwie. Informacja ta wywołuje w nim ogromne zaskoczenie, jednak oboje decydują się na drastyczny krok. Chcą wykorzystać badania i sfałszować wyniki, zamieniając próbki genetyczne. Wynik ma wskazać Orhana jako biologicznego ojca. Sytuacja ta sprawia, że wszyscy bohaterowie znajdują się blisko poznania tajemnicy.

Złoty chłopak, odcinek 280. Emisja w czwartek 30 kwietnia w TVP1

Odcinek 280 serialu „Złoty chłopak” będzie można obejrzeć w czwartek, 30 kwietnia 2026 roku. Emisja odbędzie się na kanale TVP1 o godzinie 14:00. Widzowie zobaczą w nim mnóstwo niespodziewanych obrotów spraw oraz intrygujących momentów, śledząc losy Seyran, Ferita i innych postaci.

Złoty chłopak. Lista aktorów

Obsada tureckiego hitu „Złoty chłopak” prezentuje się następująco:

Afra Saraçoğlu – Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir – Ferit Korhan

Çetin Tekindor – Halis Korhan

Şerif Sezer – Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu – İfakat Korhan

Emre Altuğ – Orhan Korhan

Gözde Kansu – Gülgün Korhan

Ersin Arıcı – Abidin

Beril Pozam – Suna Şanlı

İrem Altuğ – Sultan

Öznur Serçeler – Asuman Korhan

Hülya Duyar – Şefika

Diren Polatoğulları – Kazım Şanlı

Sezin Bozacı – Esme Şanlı

Yiğit Tuncay – Latif

Selen Özbayrak – Dicle

Umut Gezer – Yusuf

Taro Emir – Tekin Kaya

Binnur Kaya – Nükhet