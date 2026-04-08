Złoty chłopak, odcinek 264. Seyran nie chce żyć u boku Sinana. Jego zemsta będzie bezlitosna

Poprzedni, 263. epizod serialu „Złoty chłopak” przyniósł gigantyczne trzęsienie ziemi, gdy okazało się, że Abidin jest w rzeczywistości nieślubnym potomkiem rodu Korhanów. Jak podaje portal Eska, w obliczu tej trudnej prawdy Ferit wyszedł z inicjatywą przekazania mu odpowiedniej części rodowej fortuny. Równolegle Esme odkryła swój stan błogosławiony, a Ferit w najgorszych chwilach znalazł ogromne oparcie w Diyar. Z kolei Seyran zdobyła się na bolesną szczerość wobec Sinana, wyznając mężowi całkowity brak szczęścia w ich relacji.

Streszczenie 264. odcinka serialu Złoty chłopak. Decyzja Seyran

Najnowsza odsłona produkcji ukaże gorączkowe przygotowania Diyar do nadchodzącej ceremonii zaślubin. Jednocześnie Seyran otwarcie zdradzi Feritowi, że wciąż nosi go w sercu, dlatego planuje definitywnie rozwieść się z Sinanem. Sytuacja zaogni się również na linii braterskiej, ponieważ Abidin kategorycznie odrzuci finansową ugodę proponowaną przez Ferita i poprzysięgnie krwawą zemstę. Zszokowany Sinan nawet nie dopuści do siebie myśli o rozstaniu, błagając żonę o kolejną szansę, natomiast Esme wreszcie przekaże Kazimowi nowinę o spodziewanym dziecku.

Gdzie i kiedy oglądać 264. odcinek telenoweli Złoty chłopak?

Turecką superprodukcję „Złoty chłopak” tradycyjnie można śledzić na kanale TVP1 w paśmie popołudniowym, od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Premierowy, 264. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 8 kwietnia 2026 roku, dostarczając sympatykom formatu mnóstwa nieprzewidywalnych zwrotów akcji i mrocznych rodzinnych sekretów. Regularne telewizyjne seanse pozwalają telewidzom na bieżąco odkrywać skomplikowane perypetie Ferita, Seyran oraz reszty barwnej obsady.

Złoty chłopak – pełna obsada aktorska produkcji

Na ekranie możemy podziwiać całą plejadę utalentowanych gwiazd znad Bosforu. W główne role wcielają się najpopularniejsi tureccy aktorzy, w tym między innymi:

Afra Saraçoğlu grająca postać Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako niezastąpiony Ferit Korhan

Çetin Tekindor kreujący sylwetkę Halisa Korhana

Şerif Sezer w roli Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ występujący jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı wcielający się w Abidina

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ w roli Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar odgrywająca Şefikę

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı w roli Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak grająca Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir w roli Tekina Kayi

Binnur Kaya jako Nükhet