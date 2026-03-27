Złoty chłopak, odcinek 262. Decyzja Ferita na temat ślubu wywołuje prawdziwą burzę w rodzinie

Miniony epizod, oznaczony numerem 261, przyniósł szczere wyznanie Abidina, który poinformował Sunę o odkryciu najmroczniejszych rodzinnych tajemnic. Bohater nie ma najmniejszych wątpliwości, że winę za tragiczną śmierć jego rodziców ponosi bezpośrednio Halis Korhan. Równocześnie Sinan dowiedział się od Hazal o potajemnych schadzkach, na które umawiali się Seyran oraz Ferit. W trakcie wspólnego, rodzinnego posiłku doszło do ogromnego zamieszania po ujawnieniu faktu, iż sporna posiadłość jest własnością Seyran. Wówczas Diyar postawiła Feritowi twarde ultimatum, domagając się kategorycznego zerwania więzi z byłą partnerką przed ponownym przyjęciem zaręczynowego pierścionka. Jak informuje Eska, całą sytuację dopełniła dramatyczna scena na cmentarzu, gdzie Abidin złożył przysięgę krwawej zemsty nad grobem swojej zmarłej matki.

Co wydarzy się w 262. odcinku serialu „Złoty chłopak”? Streszczenie

Nowy epizod przynosi ważną konfrontację Seyran z Feritem w sprawie Abidina, jednak mężczyzna ucina rozmowę, tłumacząc się kategorycznym żądaniem Diyar o ucięciu jakichkolwiek kontaktów. Prawda o tych nieformalnych spotkaniach dociera ostatecznie do Sinana, który zarzuca Seyran notoryczne oszustwa i niesłabnące uczucie do byłego małżonka. W tym samym czasie bliscy Diyar akceptują plany matrymonialne pary, co skłania Ferita do błyskawicznego ogłoszenia chęci zorganizowania ceremonii ślubnej w najszybszym możliwym terminie. Niespodziewanie do posiadłości Korhanów włamuje się zdesperowany Abidin, który na oczach wszystkich domowników deklaruje przynależność do tego rodu i głośno oskarża Halisa o zlecenie zabójstwa swoich bliskich. Finałowe sceny ukazują wyprowadzenie wzburzonego intruza przez Sinana i Seyran, a także cichą prośbę Esme skierowaną do Gulgun o wsparcie w dyskretnym zaplanowaniu zbliżającej się konsultacji ginekologicznej.

Kiedy telewizja TVP1 wyemituje 262. odcinek serialu „Złoty chłopak”?

Turecką produkcję „Złoty chłopak” można regularnie śledzić na antenie kanału TVP1, gdzie emisja odbywa się w każdy dzień roboczy, od poniedziałku do piątku, dokładnie o godzinie 14:00. Premiera najnowszego, 262. odcinka przypadnie na piątek, 3 kwietnia 2026 roku. Zgromadzeni przed ekranami widzowie otrzymają w nim potężną dawkę skrajnych przeżyć, nagłych zmian biegów wydarzeń i skomplikowanych spisków między poszczególnymi rodami. Taka codzienna częstotliwość ukazywania się kolejnych epizodów na antenie pozwala sympatykom formatu być na bieżąco z burzliwymi losami Ferita, Seyran czy Sinana.

Pełna obsada aktorska w serialu „Złoty chłopak”

W obsadzie popularnej telenoweli znalazły się znane nazwiska tureckiego przemysłu rozrywkowego. Przed kamerami występują: