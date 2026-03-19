Złoty chłopak, odcinek 257: Brutalny atak Sinana! Mężczyzna rzuca się z pięściami na pośrednika

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-03-19 16:42

Fani tureckiego hitu „Złoty chłopak” mogą szykować się na ogromną dawkę emocji. W nadchodzącym 257. odcinku telenoweli dojdzie do dramatycznych scen z udziałem Sinana, a relacja Ferita i Diyar ostatecznie legnie w gruzach. Sprawdźcie, co dokładnie czeka rodzinę Korhanów.

"Złoty chłopak" odcinek 256. Seyran przeprowadza się do teściowej

W minionym, 256. epizodzie produkcji Kazim podjął decyzję o zbadaniu prawdziwych korzeni Abidina. Tymczasem Seyran ostatecznie przystała na zamieszkanie z małżonkiem w posiadłości jego matki, planując sprytnie obrócić tę sytuację na swoją korzyść. Równolegle Diyar podjęła trudną decyzję o zakończeniu związku z Feritem. Zrozpaczona kobieta wyznała babci, że obawiała się braku oświadczyn, co skłoniło ją do odejścia. Ten krok wywołał u Ferita ogromną wściekłość i poczucie zranienia. W tle Sinan w tajemnicy próbował załatwić sprawę wynajmu posiadłości, podczas gdy Ayla natychmiast uświadomiła Seyran, że to ona sprawuje pełną kontrolę nad synem i dyktuje warunki w rezydencji.

"Złoty chłopak" odcinek 257. Sinan wpada w furię i katuje agenta

Akcja najnowszego odcinka nabiera drastycznego tempa, gdy Sinan odkrywa, że Seyran oglądała ich wspólne gniazdko w towarzystwie Ferita. Wściekły mężczyzna traci nad sobą kontrolę i brutalnie katuje agenta nieruchomości. Chwilę później Kazim wraz z bliskimi składa niespodziewaną wizytę w posiadłości Ayli. Zaniepokojona matka poznaje kolejne kłopoty Sinana i podejmuje szybką decyzję o zwiększeniu dawek przyjmowanych przez niego leków. Z kolei Diyar stawia ostateczną kropkę w relacji z Feritem. Kobieta otwarcie przyznaje, że odmawia funkcjonowania w cieniu jego niegasnącego uczucia do Seyran.

Kiedy oglądać 257. odcinek serialu "Złoty chłopak" w TVP1?

Turecką telenowelę można śledzić regularnie na głównej antenie TVP1 w dni robocze od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Premierowy, 257. odcinek zostanie wyemitowany dokładnie w piątek, 27 marca 2026 roku. Codzienne pasmo pozwala sympatykom produkcji na systematyczne obserwowanie burzliwych losów Ferita, Seyran oraz pozostałych postaci z popularnej serii.

Obsada tureckiej telenoweli "Złoty chłopak"

W popularnej produkcji występuje plejada znanych tureckich aktorów. Na ekranie możemy podziwiać następujące gwiazdy:

  • Afra Saraçoğlu wcielająca się w postać Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir odgrywający rolę Ferita Korhana
  • Çetin Tekindor jako głowa rodu, Halis Korhan
  • Şerif Sezer pojawiająca się jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu grająca İfakat Korhan
  • Emre Altuğ w roli Orhana Korhana
  • Gözde Kansu kreująca postać Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako wierny Abidin
  • Beril Pozam wcielająca się w Sunę Şanlı
  • İrem Altuğ odgrywająca Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar w roli Şefiki
  • Diren Polatoğulları grający Kazıma Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay kreujący postać Latifa
  • Selen Özbayrak wcielająca się w Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir w roli Tekina Kayi
  • Binnur Kaya odgrywająca Nükhet
Złoty chłopak, odcinek 257
