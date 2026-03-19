Złoty chłopak, odcinek 257: Brutalny atak Sinana! Mężczyzna rzuca się z pięściami na pośrednika

"Złoty chłopak" odcinek 256. Seyran przeprowadza się do teściowej

W minionym, 256. epizodzie produkcji Kazim podjął decyzję o zbadaniu prawdziwych korzeni Abidina. Tymczasem Seyran ostatecznie przystała na zamieszkanie z małżonkiem w posiadłości jego matki, planując sprytnie obrócić tę sytuację na swoją korzyść. Równolegle Diyar podjęła trudną decyzję o zakończeniu związku z Feritem. Zrozpaczona kobieta wyznała babci, że obawiała się braku oświadczyn, co skłoniło ją do odejścia. Ten krok wywołał u Ferita ogromną wściekłość i poczucie zranienia. W tle Sinan w tajemnicy próbował załatwić sprawę wynajmu posiadłości, podczas gdy Ayla natychmiast uświadomiła Seyran, że to ona sprawuje pełną kontrolę nad synem i dyktuje warunki w rezydencji.

"Złoty chłopak" odcinek 257. Sinan wpada w furię i katuje agenta

Akcja najnowszego odcinka nabiera drastycznego tempa, gdy Sinan odkrywa, że Seyran oglądała ich wspólne gniazdko w towarzystwie Ferita. Wściekły mężczyzna traci nad sobą kontrolę i brutalnie katuje agenta nieruchomości. Chwilę później Kazim wraz z bliskimi składa niespodziewaną wizytę w posiadłości Ayli. Zaniepokojona matka poznaje kolejne kłopoty Sinana i podejmuje szybką decyzję o zwiększeniu dawek przyjmowanych przez niego leków. Z kolei Diyar stawia ostateczną kropkę w relacji z Feritem. Kobieta otwarcie przyznaje, że odmawia funkcjonowania w cieniu jego niegasnącego uczucia do Seyran.

Kiedy oglądać 257. odcinek serialu "Złoty chłopak" w TVP1?

Turecką telenowelę można śledzić regularnie na głównej antenie TVP1 w dni robocze od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Premierowy, 257. odcinek zostanie wyemitowany dokładnie w piątek, 27 marca 2026 roku. Codzienne pasmo pozwala sympatykom produkcji na systematyczne obserwowanie burzliwych losów Ferita, Seyran oraz pozostałych postaci z popularnej serii.

Obsada tureckiej telenoweli "Złoty chłopak"

W popularnej produkcji występuje plejada znanych tureckich aktorów. Na ekranie możemy podziwiać następujące gwiazdy:

Afra Saraçoğlu wcielająca się w postać Seyran Şanlı

wcielająca się w postać Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir odgrywający rolę Ferita Korhana

odgrywający rolę Ferita Korhana Çetin Tekindor jako głowa rodu, Halis Korhan

jako głowa rodu, Halis Korhan Şerif Sezer pojawiająca się jako Hattuç Şanlı

pojawiająca się jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu grająca İfakat Korhan

grająca İfakat Korhan Emre Altuğ w roli Orhana Korhana

w roli Orhana Korhana Gözde Kansu kreująca postać Gülgün Korhan

kreująca postać Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako wierny Abidin

jako wierny Abidin Beril Pozam wcielająca się w Sunę Şanlı

wcielająca się w Sunę Şanlı İrem Altuğ odgrywająca Sultan

odgrywająca Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar w roli Şefiki

w roli Şefiki Diren Polatoğulları grający Kazıma Şanlı

grający Kazıma Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay kreujący postać Latifa

kreujący postać Latifa Selen Özbayrak wcielająca się w Dicle

wcielająca się w Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir w roli Tekina Kayi

w roli Tekina Kayi Binnur Kaya odgrywająca Nükhet