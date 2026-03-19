Złoty chłopak, odcinek 257: Brutalny atak Sinana! Mężczyzna rzuca się z pięściami na pośrednika

Spis treści
"Złoty chłopak" odcinek 256. Seyran przeprowadza się do teściowej
W minionym, 256. epizodzie produkcji Kazim podjął decyzję o zbadaniu prawdziwych korzeni Abidina. Tymczasem Seyran ostatecznie przystała na zamieszkanie z małżonkiem w posiadłości jego matki, planując sprytnie obrócić tę sytuację na swoją korzyść. Równolegle Diyar podjęła trudną decyzję o zakończeniu związku z Feritem. Zrozpaczona kobieta wyznała babci, że obawiała się braku oświadczyn, co skłoniło ją do odejścia. Ten krok wywołał u Ferita ogromną wściekłość i poczucie zranienia. W tle Sinan w tajemnicy próbował załatwić sprawę wynajmu posiadłości, podczas gdy Ayla natychmiast uświadomiła Seyran, że to ona sprawuje pełną kontrolę nad synem i dyktuje warunki w rezydencji.
"Złoty chłopak" odcinek 257. Sinan wpada w furię i katuje agenta
Akcja najnowszego odcinka nabiera drastycznego tempa, gdy Sinan odkrywa, że Seyran oglądała ich wspólne gniazdko w towarzystwie Ferita. Wściekły mężczyzna traci nad sobą kontrolę i brutalnie katuje agenta nieruchomości. Chwilę później Kazim wraz z bliskimi składa niespodziewaną wizytę w posiadłości Ayli. Zaniepokojona matka poznaje kolejne kłopoty Sinana i podejmuje szybką decyzję o zwiększeniu dawek przyjmowanych przez niego leków. Z kolei Diyar stawia ostateczną kropkę w relacji z Feritem. Kobieta otwarcie przyznaje, że odmawia funkcjonowania w cieniu jego niegasnącego uczucia do Seyran.
Kiedy oglądać 257. odcinek serialu "Złoty chłopak" w TVP1?
Turecką telenowelę można śledzić regularnie na głównej antenie TVP1 w dni robocze od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Premierowy, 257. odcinek zostanie wyemitowany dokładnie w piątek, 27 marca 2026 roku. Codzienne pasmo pozwala sympatykom produkcji na systematyczne obserwowanie burzliwych losów Ferita, Seyran oraz pozostałych postaci z popularnej serii.
Obsada tureckiej telenoweli "Złoty chłopak"
W popularnej produkcji występuje plejada znanych tureckich aktorów. Na ekranie możemy podziwiać następujące gwiazdy:
- Afra Saraçoğlu wcielająca się w postać Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir odgrywający rolę Ferita Korhana
- Çetin Tekindor jako głowa rodu, Halis Korhan
- Şerif Sezer pojawiająca się jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu grająca İfakat Korhan
- Emre Altuğ w roli Orhana Korhana
- Gözde Kansu kreująca postać Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako wierny Abidin
- Beril Pozam wcielająca się w Sunę Şanlı
- İrem Altuğ odgrywająca Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar w roli Şefiki
- Diren Polatoğulları grający Kazıma Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay kreujący postać Latifa
- Selen Özbayrak wcielająca się w Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir w roli Tekina Kayi
- Binnur Kaya odgrywająca Nükhet