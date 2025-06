Miłość i nadzieja. Gönül chce odzyskać córkę, ale Bülent jej na to nie pozwoli! Streszczenie odcinka 208 Ask ve umut (05.06.2025)

Spis treści

Wichrowe wzgórze. Zeynep czule opiekuje się Halilem

Po dramacie, do jakiego doszło w telenoweli "Wichrowe wzgórze", Zeynep zacznie rozumieć, jak bardzo ważny jest dla Halil. Właściciel farmy miał poważny wypadek samochodowy i ledwo uszedł z życiem. W szpitalu rozpoczęła się dramatyczna walka o jego życie, a wszyscy bliscy drżeli o to, czy do nich wróci. Na szczęście, operacja zakończy się powodzeniem, a Halil będzie powoli wracał do zdrowia. Z pewnością pomoże mu w tym miłość.

Polecamy: Wichrowe wzgórze. Alper jest mordercą! Co ze zbrodnią ma wspólnego Halil?

W szpitalu na krok nie odstąpi go Zeynep. Dziewczyna będzie z nim przez cały czas, dzięki czemu udaremni plan Alpera. Fałszywy przyjaciel, któremu nie udało się zabić Halila wskutek wypadku, będzie próbował udusić go poduszką! To jednak także mu się nie uda.

Firat będzie wymagał opieki, a tę zaoferuje mu Zeynep. Czułe gesty sprawią, że Alper dosłownie będzie wychodził z siebie!

Zobacz w galerii, jak Zeynep zaopiekuje się rannym Halilem. Chwilami będą ze sobą bardzo blisko!

Kiedy 195 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 193 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany we wtorek, 17 czerwca o godzinie 14:00 w TVP1.

Polecamy: Wichrowe wzgórze. Taki będzie finał Rüzgârlı Tepe. W ostatnim odcinku 1 sezonu Zeynep w sukni ślubnej

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt.