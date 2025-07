Spis treści

Vendetta - turecką telenowelę można już oglądać za darmo!

Telenowela "Vendetta" (oryg. "Kan Çiçekleri") to serial, który cieszy się ogromną popularnością nie tylko w rodzimej Turcji, ale także w wielu innych krajach na świecie.

Przygody Barana i Dilan, którzy zostali zmuszeni do małżeństwa, kilka miesięcy temu zostały udostępnione także polskim widzom. W marcu 2025 roku serial trafił do TVP VOD w wersji płatnej. Zyskał on tak dużą popularność, że przedstawiciele TVP zdecydowali się go teraz emitować zupełnie za darmo!

„Vendetta” stała się hitem TVP VOD. W ciągu zaledwie kilku tygodni serial wskoczył do TOP 10 najchętniej oglądanych materiałów serwisu

- informuje Tomasz Wiaderek, kierownik Działu Komunikacji Korporacyjnej TVP.

Gdzie za darmo oglądać serial Vendetta?

Telenowela nadal jest dostępna na platformie TVP VOD, ale teraz już w wersji bezpłatnej. Jak podkreśla przedstawiciel Telewizji, na razie bezpłatnie zdecydowano się udostępnić widzom pierwszych 100 odcinków, czyli pierwszy sezon.

O czym jest telenowela "Kan Çiçekleri" (Vandetta)?

Między rodzinami Karabey i Demir od lat trwa krwawa waśń. Sposobem na jej zakończenie ma być ślub, do którego zostają zmuszeni członkowie obu rodzin. Wybór padł na Barana i Dilan.

Baran to odpowiedzialny i pełen współczucia młody mężczyzna. Bardzo mu zależy na zakończeniu konfliktu. Dilan jest piękną, szczerą dziewczyną, której właśnie odebrano marzenia i nadzieje. Oboje niechętnie zgadzają się na przymusowe małżeństwo, ale z czasem zakochują się w sobie. Mogliby być szczęśliwi, gdyby nie trwająca wciąż wrogość między ich rodzinami i pamięć o wzajemnych ranach zadanych w przeszłości.