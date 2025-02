Szpital św. Anny. Tak się zacznie nowy serial TVN o lekarkach. Ile będzie odcinków? - ZWIASTUN

Miłość i nadzieja. Yildiz będzie pracować w domu Bülenta! Co się stało z Nazire? Streszczenie odcinka 141 Ask ve umut (27.02.2025)

"Szpital św. Anny" odcinek 1 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 17.40 w TVN

Bohaterki serialu "Szpital św. Anny" już w 1 odcinku udowodnią, że dobro pacjentów jest dla nich zawsze na pierwszym miejscu, że w walce o ich życie nie mogą iść na żadne kompromisy!

Co wydarzy się w 1 odcinku "Szpital św. Anny"?

Ratowniczka medyczna, Marta Galica (Klaudia Koścista) będzie musiała zmierzyć się z licznymi wyzwaniami - i to nie tylko natury medycznej. Tuż po wejściu do karetki Marta pozna nowego lekarza - Tomka Jaworskiego (Piotr Nerlewski). Niestety początek znajomości tej dwójki nie będzie raczej należał do udanych.

Tomek w 1 odcinku "Szpital św. Anny" zapyta Martę o szczegóły, a ona przyzna, że jej poranek był dość trudny - po raz kolejny nie została bowiem przyjęta na medycynę. Jaworski będzie próbował przekonać Martę, że nie każdy jest stworzony do tego, by być lekarzem. Ale takie słowa pocieszenia wyjątkowo nie spodobają się Marcie.

Z kolei w szpitalu w Krakowie w 1 odcinku "Szpital św. Anny" Zosia Konecka (Julia Kamińska), lekarka-specjalistka medycyny ratunkowej, zmierzy się z nie lada wyzwaniem, bo jedna z pacjentek odmówi operacji ze względu na swoje dziecko. Nie będzie bowiem miała z kim zostawić syna.

Kardiolożka Kaja Piotrowska (Ada Szczepaniak) w 1 odcinku "Szpital św. Anny" stanie przed trudną decyzją. To od niej będzie zależało życie i zdrowie pacjenta. Czy postawi się ordynatorowi i postawi wszystko na jedną kartę? Już na początku swojej drogi Kaja napotka pierwsze problemy. Pacjent, który trafi na jej oddział, będzie w ciężkim stanie. Kaja nie podda się w walce o jego zdrowie. Wierzy, że jest w stanie mu pomóc. Innego zdania będzie jednak ordynator.

Ile odcinków liczy serial "Szpital św. Anny"?

"Szpital św. Anny" składa się z 26 odcinków, które można oglądać w poniedziałki, wtorki i środy o godz. 17.40 w TVN.

