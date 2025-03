Szpital św. Anny, odcinek 9: Łukasz zemści się na Kai. Zniszczy ją oskarżeniami o błędną diagnozę? – ZDJĘCIA

„Szpital św. Anny" odcinek 9 - środa, 12.03.2025, o godz. 17.40 w TVN

W 9. odcinku „Szpitala św. Anny” skrzywdzona Kaja będzie mieć kłopoty, a sprawca jej dramatu zacznie ją nękać…

W 9. odcinku nowego serialu TVN „Szpital św. Anny" Łukasz postanowi zniszczyć Kaję

W 9. odcinku nowego serialu TVN „Szpital św. Anny" atmosfera wśród pracowników placówki zagęści się. Atak Łukasza na Kaję będzie miał swoje reperkusje. Kiedy do św. Anny zostanie przewiezione małżeństwo po wypadku samochodowym, Piotrowska umieści żonę na swoim oddziale kardiologicznym. Mąż trafi na oddział ratunkowy do Zosi Koneckiej (Julia Kamińska) ze złamaną nogą. To on jest sprawcą wypadku, do którego doszło, kiedy stracił przytomność. Kaja będzie zdania, że jej pacjentka z wypadku przechodzi zawał i to pomimo wyników badań, które będą przeczyć jej diagnozie. Łukaszowi w to graj! Wroński postanowi wykorzystać ten fakt, by zemścić się na niej za zgłoszenie ataku na policji i u dyrektora szpitala. Oskarży Piotrowską o błędną diagnozę i zacznie jej grozić, że doprowadzi do jej dyscyplinarnego zwolnienia ze św. Anny. Jego ojciec, a jednocześnie dyrektor szpitala zajmie stanowisko - będzie przeciwko niej. Zosia natomiast stanie po stronie Kai.

W 9. odcinku nowego serialu TVN „Szpital św. Anny" Marta i Tomek będą ratować nieprzytomną kobietę

W 9. odcinku nowego serialu TVN „Szpital św. Anny" Marta (Klaudia Koścista) i Tomek (Piotr Nerlewski) będą mieć znowu ręce pełne roboty. Wezwie ich na pomoc ośmioletni chłopczyk, przerażony tym, że jego mama nagle straciła przytomność w domu. W karetce stan tej pacjentki się pogorszy – jej krążenie się zatrzyma…