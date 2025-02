Szpital św. Anny, odcinek 4: Kasia Hajduk przerażona! Jej 17-letnia córka zakocha się w mężczyźnie starszym o dekadę

"Szpital św. Anny" odcinek 4 - poniedziałek, 3.03.2025, o godz. 17.40 w TVN

W 4 odcinku "Szpital św. Anny" Kasia Hajduk odkryje, że jej 17-letnia córka spotyka się z mężczyzną starszym o 10 lat. Dla lekarki będzie to ogromny szok i powód do niepokoju. Zacznie obawiać się o przyszłość córki i różnicę wieku między nią a partnerem.

Choć Kasia w 4 odcinku "Szpital św. Anny" zacznie zastanawiać się, jak wpłynąć na decyzję córki i ochronić ją przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z taką relacją, to zadanie nie będzie łatwe.

Córka Kasi w 4 odcinku "Szpital św. Anny" zakocha się w starszym mężczyźnie! Ostra kłótnia u Hajduków

W 4 odcinku "Szpitala św. Anny" różnice w podejściu do sytuacji doprowadzą do napięć między Kasią a jej mężem, Bartkiem. Kasia będzie szczerze przerażona związkiem córki ze starszym mężczyzną, podczas gdy Bartek nie zobaczy w tym żadnego problemu. Jego zdaniem różnica wieku nie ma znaczenia, co prowadzi do ostrej kłótni między małżonkami. Lekarka poczuje się niezrozumiana i osamotniona w swoich obawach, co pogłębi konflikt w rodzinie.

Tajemnicza pacjentka w 4 odcinku "Szpital św. Anny" i celebryta na SORze

Kasia Hajduk, mimo problemów rodzinnych, koncentruje się na pracy w szpitalu. Na oddział pediatryczny trafi 7-letnia dziewczynka z bólem brzucha, tikami nerwowymi i obgryzionymi paznokciami. Kasia zacznie podejrzewać, że w domu dziecka dzieje się coś złego i w 4 odcinku "Szpital św. Anny" postanowi porozmawiać z rodzicami małej pacjentki. Tymczasem na SOR zgłosi się młody internetowy celebryta, zajmujący się walkami w klatkach, skarżący się na duszności.