Panna młoda, odcinek 75. Cihan wpada w furię przez Hancer

Co wydarzy się w 75. odcinku serialu "Panna młoda"? Melih stawia twarde warunki

Telewizja Polska od niedawna emituje na swoim drugim kanale serial "Panna młoda". Zastąpił on 20 stycznia 2026 roku uwielbianą przez widzów "Miłość i nadzieję", chociaż w swojej ojczyźnie zadebiutował znacznie wcześniej, bo w 2024 roku. Fani telenoweli z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów postaci. W przygotowanym przez nas opisie zdradzamy wszystkie najważniejsze wydarzenia z 75. epizodu telenoweli.

Zbliżający się epizod tureckiego hitu przyniesie sporo napięć między bohaterami. Zirytowany Melih oczekuje, że Mukadder ostatecznie przeprosi za swoje skandaliczne zachowanie wobec Sinem, Gülsüm oraz jego matki i siostry. Tymczasem relacja głównych bohaterów znowu napotyka na trudności, ponieważ Cihan wścieka się na oziębłość i wyraźny dystans ze strony Hancer. Ponadto Cemil podejmuje ostateczną decyzję o powrocie do swojego mieszkania, a bezwzględny Nusret wydaje wyrok śmierci na Cihana.

Kto występuje w serialu "Panna młoda"? Poznaj pełną obsadę tureckiego hitu

Postać Hançer odgrywa utalentowana Talya Çelebi, natomiast w Cihana wciela się popularny aktor Türkseve. Na ekranie towarzyszy im szerokie grono innych utalentowanych artystów. Widzowie mogą podziwiać następujące osoby:

Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,

Betigül Ceylan wcielająca się w Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel kreująca rolę Gülsüm,

Elif Çapkin jako serialowa Yonca,

Ceren Yuksekkaya występująca w roli Deryi,

Sidal Damar grająca Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako postać Mine,

Türker Kantar wcielający się w Emira,

Çisel Kuskan na ekranie jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Turecka telenowela "Panna młoda" potrwa latami. Kiedy zobaczymy finałowy odcinek w TVP2?

Omawiana produkcja należy do wyjątkowo długich formatów telewizyjnych. Do tej pory nad Bosforem zrealizowano trzy sezony, które łącznie dają aż 325 epizodów. Pojedynczy turecki odcinek trwa blisko dwie godziny, dlatego polski nadawca dzieli je na krótsze fragmenty, co naturalnie podwaja ich ostateczną liczbę. Dodatkowo ekipa filmowa nadal pracuje na planie, więc całkowita liczba odcinków pozostaje na ten moment wielką niewiadomą. Z tego powodu polscy fani Hançer i Cihana mogą liczyć na co najmniej kilkuletnią emisję serialu w naszym kraju.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.