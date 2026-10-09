Splątane losy, odcinek 64: Burak pozna prawdę o Cemie i Serhacie. Takiego ciosu się nie spodziewał

Burak czuje się zdradzony przez bliskich w 64. odcinku serialu „Splątane losy”

Burak absolutnie nie potrafi przejść do porządku dziennego nad zachowaniem Cema i Serhata. Koledzy zataili przed nim istotne fakty, dlatego młody lekarz ma poczucie wielkiego oszustwa i wylewa na nich swoje pretensje. Cała ta sytuacja mocno nadwyręża ich dotychczasowe relacje, a zraniony Burak musi poradzić sobie z gorzkim rozczarowaniem wobec ludzi, którym wcześniej bezgranicznie ufał.

Problemy zdrowotne Mine w 64. odcinku serialu „Splątane losy”

Kiedy Mine wraca ze szkoły, nagle zaczyna silnie gorączkować, co bardzo martwi jej rodzinę. W tym samym czasie Yasemin za wszelką cenę próbuje chronić siostrę, a do tego stara się nie dopuścić, by Tahsin poznał mroczną prawdę o ich matce. Decyduje się więc na kłamstwo, by skierować uwagę ojca na zupełnie inne tory. Nie jest to jednak proste zadanie, tym bardziej że już w 63. odcinku Mine poczuła się okłamana przez Yasemin i odmówiła rozmów z babcią na jej temat.

Ayfer naciska na Halila w 64. odcinku serialu „Splątane losy”

W 61. odcinku „Splątanych losów” Halil tłumaczył Ayfer, że pilnie potrzebuje gotówki, by uwolnić się od bezwzględnych szantaży Remziego. Udało mu się zebrać niemałą kwotę, ale w 63. epizodzie torba z pieniędzmi została mu skradziona. Teraz, w 64. odcinku, Ayfer kategorycznie żąda, by Halil poszedł do Suzan po pożyczkę. Kobieta wywiera na męża silną presję, mimo że jego kłopoty finansowe tylko narastają. W międzyczasie Remzi wciąż drąży temat Münevver. Mężczyzna gromadzi na jej temat kolejne informacje, co może zwiastować nowe, poważne kłopoty.

„Splątane losy” – gdzie i kiedy oglądać 64. odcinek?

Premierowy, 64. odcinek tureckiej telenoweli „Splątane losy” zagości na ekranach w poniedziałek, 12 października 2026 roku. Emisja o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Chętni będą mogli obejrzeć ten epizod także za pośrednictwem platformy TVP VOD.

„Splątane losy” – o czym opowiada serial i kto w nim gra?

„Splątane losy” (znane w oryginale jako Bizi Birleştiren Hayat) to popularny turecki serial obyczajowy. Główną bohaterką jest Münevver Ketenci, zamożna, ale chłodna kobieta ze Stambułu. Jej codzienność staje na głowie, gdy pewnego dnia przed jej domem pojawia się pięcioletnia Mine. Dziewczynka okazuje się być jej wnuczką, o której Münevver nie miała bladego pojęcia. Kobieta postanawia za wszelką cenę odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie utrzymywała żadnych relacji. Równolegle rozwija się romantyczny wątek pielęgniarki Yasemin i przystojnego lekarza Buraka.

Kto występuje w serialu?

Nilgün Kasapbaşoğlu wcielająca się w postać Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako pielęgniarka Yasemin Kardan

Emir Gülsever w roli Buraka

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli grający Kerema

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Sonda Czy twoim zdaniem "Splątane losy" to najlepsza turecka telenowela? Tak Nie

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