Rodzinka.pl wraca na ekrany! Data premiery nowego sezonu już ujawniona - ZDJĘCIA

Rodzinka.pl wraca na antenę! Julia Wieniawa ujawniła szczegóły produkcji

Julia Wieniawa, znana z roli Pauli, dziewczyny Kuby (Adam Zdrójkowski), podzieliła się na Instagramie zdjęciem z planu, na którym pozuje z Małgorzatą Kożuchowską, Agatą Kuleszą, Mateuszem Pawłowskim oraz Magdaleną Stużyńską. Aktorka potwierdziła swój udział w produkcji nowego sezonu "Rodzinki.pl", pisząc: "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie 😬⭐️ WE ARE BACK! Widzimy się we wrześniu?" Powrót kultowego serialu to nie tylko sentymentalna podróż dla fanów, ale także nowe wyzwania dla bohaterów. W nowym 17 sezonie zobaczymy, jak dorosłe już dzieci Boskich radzą sobie z własnymi rodzinami i problemami dnia codziennego.

Powrót "Rodzinki.pl" to wydarzenie, na które czekali wszyscy fani serialu. Nowe odcinki przyniosą świeże spojrzenie na życie rodziny Boskich, pokazując ich w nowych rolach i sytuacjach. Kiedy zatem możemy spodziewać się premiery serialu?

Kiedy i gdzie oglądać 17. sezon Rodzinki.pl? Data premiery

Premiera najnowszego sezonu "Rodzinki.pl" zaplanowana jest na jesień 2025 roku, najprawdopodobniej we wrześniu. Nowe odcinki będą emitowane na antenie TVP2 oraz dostępne w serwisie TVP VOD . W nowych odcinkach powrócą dobrze znani bohaterowie: Natalia Boska (Małgorzata Kożuchowska), Ludwik Boski (Tomasz Karolak), Tomek (Maciej Musiał), Kuba (Adam Zdrójkowski) i Kacper (Mateusz Pawłowski). Do obsady dołączą także nowe postacie, które wprowadzą świeżość do serialu.

Początek nowego sezonu w TVP będzie prawdziwym powrotem do przeszłości! Wszystko wskazuje na to, że widzowie z utęsknieniem czekają na wrześniowy powrót "Rodzinki.pl", a sentymenty sprzed lat znów rozpalą ekrany. "Rodzinka.pl" przez niemal dekadę królowała na antenie, od 2011 aż do zaskakującego zakończenia emisji w 2020 roku. Choć wtedy decyzja o zakończeniu serialu była dla wielu fanów ciosem, ich głosy nie ucichły - przez lata nie przestawali apelować o kontynuację ukochanej produkcji. I wreszcie - stało się! W lutym 2025 ruszyły zdjęcia do nowych odcinków. Serial, który gościł na antenie TVP2 od 2011 do 2020 roku, doczekał się imponującej liczby aż 16 sezonów, a teraz w końcu będziemy mogli zobaczyć na ekranie 17. sezon!

Rodzinka.pl - O czym opowiada serial?

"Rodzinka.pl" to polski serial komediowy, który opowiada o codziennym życiu rodziny Boskich. Natalia i Ludwik wychowują trzech synów - Tomka, Kubę i Kacpra. Serial pokazuje zabawne i wzruszające sytuacje z życia rodziny, z którymi widzowie mogą się utożsamiać. Nowy sezon ma skupić się na dorosłym życiu synów Boskich, ich związkach i wyzwaniach, jakie niesie dorosłość. Pojawią się także nowe wątki, które poruszą aktualne tematy społeczne.

Finałowa odsłona "Rodzinki.pl" emitowana w 2020 roku, gromadziła przed telewizorami średnio 857 tysięcy widzów. Czy nadchodzące odcinki 17. serii powtórzą ten sukces? To okaże się dopiero wtedy, gdy zobaczymy, czy twórcom uda się utrzymać charakterystyczny klimat, który przez lata przyciągał rzesze fanów.