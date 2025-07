Ranczo. Wilkowyje wracają. Będzie nowy sezon. To już pewne, ile odcinków nakręcą

Tak się skończyło "Ranczo". Ostatni odcinek 10 sezonu pełen zaskoczeń!

"Ranczo" to kultowa produkcja TVP, która przez 10 sezonów gromadziła przed telewizorami miliony widzów. Ogromną popularność cieszą się powtórki odcinków "Rancza", które można cały czas oglądać nie tylko na antenie TVP1, ale też innych stacji Telewizji Polskiej. Od roku także na antenie Telewizji Puls, "Ranczo" trafiło też do serwisu Netflix.

W sumie powstało 130 odcinków serialu o mieszkańcach wsi Wilkowyje. Finałowy odcinek "Rancza"", wyemitowany 27 listopada 2016 w Jedynce, obejrzało aż 6,11 mln widzów.

"Ranczo" skończyło się w takim momencie, że wydawało się, że lepszego zakończenia scenarzyści Robert Brutter i Jerzy Niemczuk nie mogli wymyślić. Były wójt Wilkowyj, prezes Polskiej Partii Uczciwości, Paweł Kozioł (Cezary Żak), ku przerażeniu wszystkich, wygrał wybory prezydenckie i został nowym prezydentem Polski. Podczas wigilijnej kolacji u Koziołów, w kulminacyjnej chwili w Wilkowyjach wysiadł prąd. W tej sytuacji o wynikach wyborów to biskup Piotr Kozioł poinformował swojego brata przez telefon.

W ostatnim odcinku "Rancza", po wielu miesiącach nieobecności, do Wilkowyj i do ukochanego Kusego (śp. Paweł Królikowski) wróciła z USA Lucy (Ilona Ostrowska). Małżonkowie przysięgli sobie już nigdy się nie rozstaną Właśnie wtedy Lucy zauważała, że Kusy całkowicie przestał utykać. Wyglądało na to, że - jak to ujęła Dorotka - "mama tatę wyleczyła".

Pierwszy raz w historii bohaterowie "Rancza" świętowali Wigilię Bożego Narodzenia, a we wsi spadł śnieg.

Kiedy nowe odcinki "Rancza" w TVP?

W 2025 roku pojawiły się plany wyprodukowania 11 sezonu "Rancza" jako audiobook, lecz w lipcu tego samego roku podjęto decyzję, że jednak powstanie serial. Dokładnie w połowie lipca upłynęło 20 lat od rozpoczęcia zdjęć do "Rancza", od pierwszego klapsa na planie filmowym. W marcu, dokładnie 5.03.2026 roku, będziemy świętować 20. rocznicę premiery, w listopadzie 10 lat od emisji ostatniego odcinka.

Przez długie lata fani "Rancza" czekali na wieści o kontynuacji serialu. Telewizja Polska potwierdziła swoje plany w sprawie nowych odcinków i kolejnego 11 sezonu. Jak donosi portal Wirtualne Media, TVP po raz pierwszy potwierdziła, że faktycznie trwają prace nad nowym sezonem serialu!

- Tak, trwają rozmowy w tej sprawie- przekazało portalowi Wirtualne Media biuro prasowe Telewizji Polskiej.

Reżyser "Rancza", Wojciech Adamczyk, w rozmowie w Kanale Zero zdradził również, że jest już po rozmowach z Cezarym Żakiem i Arturem Barcisiem, czyli serialowymi Koziołem i Czerepachem. Aktorzy wyrazili chęć wzięcia udziału w nowym sezonie.

Adamczyk w wywiadzie dla portalu plejada.pl ujawnił, że kolejny sezon "Rancza" miałby liczyć 6 odcinków napisanych przez nieżyjącego już scenarzystę Roberta Bruttera, który naprawdę nazywał się Andrzej Grembowicz. Reżyser został także zapytany o udział aktorów w tej produkcji.

- Zadałem pytanie, czy chcieliby wziąć w tym udział i powiedzieli, że tak. Zwłaszcza z takim założeniem, że będzie to hołd dla Andrzeja Grembowicza, dla uczczenia jego ostatniej woli i ostatniego życzenia. Myślę, że nikt nie odmówi - zaznaczył Adamczyk.

Kto wystąpi w obsadzie nowego sezonu "Rancza"?

W rolach głównych w serialu "Ranczo" występowali m.in. Cezary Żak, Artur Barciś, Ilona Ostrowska, Marta Lipińska, Sylwester Maciejewski czy Paweł Królikowski, który zmarł w 2020 roku. Twórcy "Rancza" musieliby inaczej zaplanować postać Kusego. Tak samo jak Stacha Japycza, którego grał nieżyjący od 2022 roku Franciszek Pieczka.

Adamczyk portalowi pudelek.pl powiedział, co dalej z Kusym i Japyczem w nowych odcinkach "Rancza".