Panna młoda, odcinki 59-63: Cihan pozbędzie się Beyzy z rezydencji. Choroba brata zbliży Hancer do męża. Streszczenia odcinków od 30.03 do 4.04.2026 - ZDJĘCIA

"Panna młoda", odcinek 59: Zemsta Beyzy i wielka awantura

Cihan wciąż zataja przed Hancer niewygodne fakty dotyczące Beyzy. W międzyczasie dochodzi do wyjątkowo ostrej kłótni między Deryą a Cemilem. Żądna odwetu Beyza planuje zniszczyć Cihana oraz jego nową wybrankę. Kobieta wdaje się również w głośny spór z Sinem. Nusret natomiast namawia Yoncę do nawiązania znacznie bliższej relacji z intrygantką.

Emisja 59 odcinka "Panna młoda" w poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2.

"Panna młoda" odcinek 60: Intrygi Mukadder przeciwko Hancer

Cihan kategorycznie żąda, aby Beyza jak najszybciej wyprowadziła się z posiadłości. Z kolei Mukadder usilnie próbuje skłócić Hancer z jej ukochanym. Mściwa Beyza dzwoni do rywalki i przedstawia się jako była żona Cihana. Stan życiowy Cemila staje się coraz trudniejszy, ponieważ mężczyzna unika lekarzy i planuje szybko pozbyć się swojego sklepu.

Emisja 60 odcinka "Panna młoda" we wtorek, 31.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2.

"Panna młoda" odcinek 61: Cihan składa obietnicę Hancer

Chory Cemil powoli zaczyna żałować, że tak stanowczo zrezygnował z pomocy medycznej. Nieświadoma intrygi Hancer prosi Beyzę, by ta pomogła jej spotkać się z byłą żoną partnera. Zdesperowany Cihan obiecuje ukochanej, że w razie nagłej potrzeby siłą zaciągnie jej brata do kliniki. Do luksusowej rezydencji niespodziewanie puka ojciec Sinem, wywołując niemałe zamieszanie.

Emisja 61 odcinka "Panna młoda" w środę, 1.04.2026, o godz. 17.20 w TVP2.

"Panna młoda" odcinek 62: Poważny stan chorego na raka mózgu Cemila

Ojciec Sinem odwiedza córkę oraz wnuczkę w ogromnej posiadłości. Tymczasem zdeterminowana Hancer ostatecznie umawia spotkanie z kobietą podającą się za dawną miłość Cihana. Podczas rozmowy z Ertugrulem schorowany Cemil niespodziewanie traci przytomność. Widząc to, Cihan natychmiast decyduje się wynająć prywatny samolot, aby błyskawicznie sprowadzić na miejsce specjalistę, doktora Ferhata.

Emisja 62 odcinka "Panna młoda" w czwartek, 2.04.2026, o godz. 17.20 w TVP2.

Ostatni odcinek tygodnia - "Panna młoda" odcinek 63. Ważna decyzja w szpitalu

Pewna siebie Sinem rzuca bezpośrednie wyzwanie Mukadder. Z kolei Cihan w pełni opłaca i organizuje już prywatną salę w klinice. Zaniepokojony Nusret narzeka Yoncy na skandaliczne zachowanie Beyzy. Po przebudzeniu Cemil kategorycznie odmawia zgody na jakikolwiek zabieg chirurgiczny. Zirytowany sytuacją Cihan postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i osobiście przemówić mu do rozsądku.

Emisja 63 odcinka "Panna młoda" w sobotę, 4.04.2026, o godz. 17.20 w TVP2.