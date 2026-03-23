Panna młoda, odcinek 65: Hancer po operacji Cemila przekracza granicę! W przypływie radości rzuca się Cihanowi w ramiona - ZDJĘCIA

"Panna młoda" - nowy hit na antenie TVP2

Turecka telenowela "Panna młoda" zadebiutowała w polskiej telewizji 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce popularnej "Miłości i nadziei". W ojczyźnie serial miał swoją premierę w 2024 roku. Już wkrótce widzowie zobaczą kolejne dramatyczne perypetie głównych bohaterów. Co dokładnie przyniesie 65. epizod telewizyjnego hitu?

Streszczenie 65. odcinka serialu "Panna młoda"

Operacja Cemila kończy się ogromnym sukcesem, co wywołuje u Hancer wybuch niepohamowanej radości. Kobieta w emocjach rzuca się Cihanowi w ramiona, przekraczając dotychczasowe granice. W tym samym czasie Sinem bardzo mocno przeżywa fakt, że Mine nie ma w domu. Z kolei Yonca postanawia odwiedzić Beyzę w celu zażegnania dawnych konfliktów. Tymczasem Cihan zabiera Hancer do restauracji prowadzonej przez jego dawnych znajomych.

Kto jest kim w serialu "Panna młoda"? Poznaj obsadę

W role głównych bohaterów wcielają się Talya Çelebi, która gra Hançer, oraz Türkseve jako Cihan. Na ekranie towarzyszy im plejada tureckich gwiazd telewizyjnych:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Kiedy finał w Polsce?

Turecki format "Panna młoda" to wyjątkowo długa produkcja. Do tej pory zrealizowano trzy sezony, na które składa się łącznie 325 oryginalnych odcinków, trwających po około dwie godziny każdy. Ze względu na format polskiej telewizji, epizody są dzielone, co oznacza, że polscy widzowie zobaczą ich co najmniej dwa razy więcej. Warto zaznaczyć, że w Turcji wciąż powstają nowe odcinki, więc ostateczna liczba pozostaje nieznana. Pewne jest jednak to, że fani Hançer i Cihana spędzą z bohaterami jeszcze długie lata przed telewizorami.

Agata Turkot o "Piekle kobiet" i "Domu dobrym" | WYWIAD ESKA