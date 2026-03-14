Panna młoda, odcinek 58: Beyza wariuje! Zabije Cihana?

Nowy hit TVP2. "Panna młoda" zastąpiła "Miłość i nadzieję"

"Panna młoda" to świeża propozycja na kanale TVP2. Ten turecki hit miał swoją premierę w ojczyźnie w 2024 roku, a do polskich widzów trafił 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce emitowanego wcześniej serialu "Miłość i nadzieja". Zastanawiasz się, jakie perypetie czekają na główne postaci? W naszym streszczeniu ujawniamy kluczowe wydarzenia z 58. epizodu.

6

"Panna młoda" odcinek 58. Co się wydarzy 28 marca 2026?

Oto dokładne streszczenie 58. odsłony popularnej tureckiej produkcji "Panna młoda": Cihan udaje się w towarzystwie Hancer na cmentarz, by odwiedzić miejsce spoczynku jej brata. Po ich powrocie do rezydencji Mukadder wpada w furię. Tymczasem Cihan podejmuje ważną decyzję – zamierza wyznać Hancer prawdę o tym, że jego żoną była Beyza. W tym samym czasie Beyza przygotowuje miejsce pochówku dla Cihana.

Obsada "Panny młodej". Kto wciela się w główne role?

Główne postacie w serialu kreują Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve, który wciela się w Cihana. W produkcji możemy oglądać również takich aktorów jak:

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan odgrywająca Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,

Sidal Damar grająca Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan odgrywająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

"Panna młoda" - ile potrwa emisja w Polsce?

Warto zauważyć, że "Panna młoda" należy do grona niezwykle rozbudowanych tureckich produkcji. Obecnie serial składa się z trzech sezonów, w których zrealizowano już 325 epizodów. Ze względu na to, że pojedynczy odcinek w oryginale trwa blisko dwie godziny, polscy nadawcy dzielą je na krótsze części, co sprawia, że całkowita liczba odcinków wzrośnie u nas niemal dwukrotnie. Dodatkowo serial wciąż jest kręcony i emitowany w Turcji, dlatego całkowita liczba odcinków "Panny młodej" pozostaje nieznana. Widzowie w Polsce muszą uzbroić się w cierpliwość – losy Hançer i Cihana będą gościć na ekranach prawdopodobnie przez kilka najbliższych lat.