Panna młoda odcinek 70. Zaskakująca decyzja Hancer i furia Cemila. Co wydarzy się w nowym epizodzie?

Kasia Kowalska
2026-03-26 17:42

Turecka telenowela "Panna młoda" to wciągająca historia osieroconej Hancer, która dla ratowania zdrowia brata decyduje się na aranżowany ślub z zamożnym Cihanem. Z czasem biznesowy układ przeradza się w prawdziwe uczucie. Premiera 70. odcinka na antenie TVP2 odbędzie się we wtorek 14 kwietnia. Prezentujemy dokładne streszczenie nadchodzących wydarzeń.

i

Autor: Screen Youtube/ Gelin Twarz kobiety, Talya Çelebi, odgrywającej rolę Hancer w serialu "Panna młoda", z długimi, ciemnymi włosami, wyraźnym makijażem oczu i czerwonymi ustami. Jej spojrzenie wydaje się być zaniepokojone lub zaskoczone. Zdjęcie ilustruje emocje bohaterki, o której więcej przeczytasz na Super Seriale.

Turecka produkcja zastąpiła w ramówce stacji popularny format "Miłość i nadzieja", debiutując na polskich ekranach 20 stycznia 2026 roku. W swojej ojczyźnie serial zyskał ogromne uznanie widzów już w 2024 roku. Poniżej przybliżamy losy bohaterów w najnowszej odsłonie.

Sonda
"Panna młoda" - z kim powinien być Cihan?

"Panna młoda" odc. 70 - szczegółowe streszczenie. Co robi Hancer?

Długie rozterki głównej bohaterki kończą się jej nieoczekiwanym przybyciem na uroczystą promocję, co błyskawicznie wywołuje bardzo skrajne emocje wśród zgromadzonych. W tym samym czasie progi okazałej rezydencji przekracza Melih, czyli potomek Fadime. Z kolei Cemil zupełnie traci panowanie nad sobą, zmagając się z narastającymi i niekontrolowanymi napadami wściekłości. Emisję tego epizodu zaplanowano na 13 kwietnia 2026 roku.

Ile odcinków ma "Panna młoda" i kiedy finał telenoweli w Polsce?

Widzowie znad Wisły muszą przygotować się na bardzo długą przygodę z Cihanem i Hançer, ponieważ format należy do wyjątkowo rozbudowanych. Obecnie produkcja składa się z trzech sezonów obejmujących łącznie aż 325 dwugodzinnych epizodów. Na polskim rynku zostaną one odpowiednio skrócone, co ostatecznie podwoi ich liczbę. Ponieważ zdjęcia w Turcji wciąż trwają, ostateczna długość serii pozostaje nieznana, a polscy fani poczekają na zakończenie co najmniej kilka lat.

"Panna młoda" - pełna obsada. Kto gra w tureckim hicie?

Główne postacie w telewizyjnym hicie odgrywają Talya Çelebi, która wciela się w Hançer, oraz Türkseve, portretujący postać Cihana. Na ekranie towarzyszy im szerokie grono utalentowanych aktorów. Wśród członków obsady znaleźli się m.in.:

  • Can Tarakçı jako porywczy Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin w roli Yonki,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar wcielająca się w Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar w roli Emira,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci grająca Yasemin.
