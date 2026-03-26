Panna młoda odcinek 70. Zaskakująca decyzja Hancer i furia Cemila. Co wydarzy się w nowym epizodzie?

Turecka produkcja zastąpiła w ramówce stacji popularny format "Miłość i nadzieja", debiutując na polskich ekranach 20 stycznia 2026 roku. W swojej ojczyźnie serial zyskał ogromne uznanie widzów już w 2024 roku. Poniżej przybliżamy losy bohaterów w najnowszej odsłonie.
"Panna młoda" odc. 70 - szczegółowe streszczenie. Co robi Hancer?
Długie rozterki głównej bohaterki kończą się jej nieoczekiwanym przybyciem na uroczystą promocję, co błyskawicznie wywołuje bardzo skrajne emocje wśród zgromadzonych. W tym samym czasie progi okazałej rezydencji przekracza Melih, czyli potomek Fadime. Z kolei Cemil zupełnie traci panowanie nad sobą, zmagając się z narastającymi i niekontrolowanymi napadami wściekłości. Emisję tego epizodu zaplanowano na 13 kwietnia 2026 roku.
PRZECZYTAJ TEŻ: Panna młoda, odcinek 76: Pierwsza noc Hancer i Cihana! Odtrąci żonę, ale nie na długo. Wreszcie skonsumują małżeństwo! - ZDJĘCIA
Ile odcinków ma "Panna młoda" i kiedy finał telenoweli w Polsce?
Widzowie znad Wisły muszą przygotować się na bardzo długą przygodę z Cihanem i Hançer, ponieważ format należy do wyjątkowo rozbudowanych. Obecnie produkcja składa się z trzech sezonów obejmujących łącznie aż 325 dwugodzinnych epizodów. Na polskim rynku zostaną one odpowiednio skrócone, co ostatecznie podwoi ich liczbę. Ponieważ zdjęcia w Turcji wciąż trwają, ostateczna długość serii pozostaje nieznana, a polscy fani poczekają na zakończenie co najmniej kilka lat.
"Panna młoda" - pełna obsada. Kto gra w tureckim hicie?
Główne postacie w telewizyjnym hicie odgrywają Talya Çelebi, która wciela się w Hançer, oraz Türkseve, portretujący postać Cihana. Na ekranie towarzyszy im szerokie grono utalentowanych aktorów. Wśród członków obsady znaleźli się m.in.:
- Can Tarakçı jako porywczy Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin w roli Yonki,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar wcielająca się w Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar w roli Emira,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci grająca Yasemin.