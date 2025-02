Pan Mama, odcinek 1: Sylwester w finansowej ruinie! Będzie zmuszony sprzedać rodzinne mieszkanie?

Miłość i nadzieja. Ege w więzieniu, co dalej? Streszczenie odcinka 142 Ask ve umut (28.02.2025)

"Pan Mama" odcinek 1 - sobota, 1.03.2025, o godz. 17.35 w TVP1

W 1 odcinku serialu "Pan Mama" Sylwester, mimo swojej kreatywności i talentu, wciąż będzie zmagał się z niestabilnym zatrudnieniem. Jego praca w agencji reklamowej nie przyniesie mu takich zarobków, jakie by chciał, a kolejne rachunki i wydatki zaczną się piętrzyć.

Gdy sytuacja wymknie się spod kontroli, a komornik zacznie pukać do drzwi, Sylwester stanie przed dramatycznym wyborem - czy pozbyć się rodzinnego mieszkania, by spłacić długi? To miejsce pełne wspomnień, historii i miłości, ale czy sentymenty wystarczą, by wygrać z twardą rzeczywistością? W 1 odcinku serialu "Pan Mama" wszystko wskazuje na to, że Sylwester nie będzie miał wyjścia...

Dzieci Sylwestra wpadną na genialny plan w 1 odcinku serialu "Pan Mama"! Czy uratują swój dom?

Podczas gdy Sylwester będzie się wahał, jego dzieci nie zamierzają siedzieć z założonymi rękami! W 1 odcinku serialu "Pan Mama" Zuza, Bruno i Maja udowodnią, że nie trzeba mieć fortuny, by walczyć o to, co najważniejsze. Postanowią zmienić mieszkanie w wyjątkowe muzeum, w którym każde pomieszczenie stanie się symbolem ich wspólnych przeżyć.

Zdjęcia, pamiątki, zabawki z dzieciństwa i stare nagrania - to wszystko pojawi się w ich "muzeum rodzinnych wspomnień". Dzieci będą chciały pokazać ojcu, że tego domu po prostu nie da się sprzedać! Ale czy ich emocjonalny apel wystarczy? W 1 odcinku serialu "Pan Mama" Sylwester stanie przed największym dylematem swojego życia.

"Pan Mama" - Kiedy i gdzie oglądać 1 odcinek serialu?

Jeśli czekasz na premierę "Pan Mama", nie możesz tego przegapić! 1 odcinek serialu "Pan Mama" zostanie wyemitowany już 1 marca 2025 roku o godzinie 17:35 na TVP1. Kolejny odcinek będzie można obejrzeć tuż po nim, o godzinie 18:00. Serial będzie można również oglądać w serwisie TVP VOD, gdzie każdy odcinek pojawi się tuż po premierze telewizyjnej.