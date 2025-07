Spis treści

Miłość i nadzieja. Ege pocałuje Zeynep i złoży jej obietnicę

Miłość Zeynep i Ege od samego początku napotykała same trudności. Choć uczucie między nimi jest szczere i głębokie, nieustannie ktoś próbuje ich rozdzielić. Tym kimś jest m.in. Melis – córka Bülenta, która od początku chce zdobyć Ege.

Chłopak mimo nacisków ze strony Melis, jest wierny Zeynep i chce dotrzeć do prawdy o ataku na ukochaną, którego dokonał Ragip.

Gdy wszystko zacznie składać się w jedną całość i Ege zacznie zbierać dowody, w końcu odkryje, że Zeynep padła ofiarą Melis, która wynajęła Ragipa, aby ją skrzywdził.

Polecamy: Miłość i nadzieja. Tak Zeynep dowie się, że Melis jest w ciąży. Łzy będą się lać strumieniami

W dniu, w którym rodzice Melis ostatecznie zgodzą się na jej ślub z Ege, chłopak postanawi spotkać się z Zeynep w sekrecie, a ich rozmowa skończy się pełnym emocji pocałunkiem.

- Wszystko rozwiążę, o nic się nie martw. Dobre dni są już naprawdę blisko - powie Ege.

Melis zniszczy wszystko? Zeynep i Ege nie spodziewają się, co ich czeka

Para nie przewidzi kolejnego ruchu Melis...

Dziewczyna, czując że traci kontrolę nad sytuacją, postanowi zagrać va banque. Melis ogłosi, że jest w ciąży z Ege! Zeynep, choć zraniona, będzie musiała zmierzyć się z kolejnym ciosem. Czy Ege naprawdę poślubi Melis? Czy ich miłość przetrwa tę próbę?

Zobacz w galerii ZDJĘĆ jedno z ostatnich spotkań Ege i Zeynep przed jego hucznym ślubem z Melis!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to turecki serial obyczajowy, który od swojej premiery we wrześniu 2022 roku zdobył serca widzów w Turcji. Opowieść o młodej dziewczynie, która musi zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami losu, porusza i inspiruje. Co sprawia, że serial jest tak popularny? Serial "Miłość i nadzieja" opowiada historię 18-letniej Zeynep, w którą wciela się utalentowana Eda Elif Başlamışlı. Dziewczyna marzy o studiach, ale jej plany zostają nagle pokrzyżowane, gdy jej matka trafia do więzienia. To jednak nie koniec niespodzianek.

Wkrótce Zeynep trafia do domu ojca, którego nigdy nie poznała. Okazuje się, że jest nim Bülent, odnoszący sukcesy prawnik. Mężczyzna postanawia pomóc dziewczynie, nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości. Bülent wyciąga do Zeynep pomocną dłoń w momencie, gdy ta zostaje całkiem sama sądząc, że matka ja opuściła i uciekła z kochankiem. Czy dziewczyna odkryje prawdę o swoim ojcu? Jak potoczą się jej losy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w kolejnych odcinkach serialu "Miłość i nadzieja".

Za reżyserię serialu "Miłość i nadzieja" odpowiadają Gürsel Ateş i Reyhan Usta. Produkcja była emitowana na antenie Kanal D i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony widzów. "Miłość i nadzieja" to serial, który z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom tureckich produkcji. Fabuła pełna emocji, tajemnic i wzruszeń sprawia, że widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów. Jeśli szukacie serialu, który poruszy Wasze serca, koniecznie sięgnijcie po "Miłość i nadzieję"

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.