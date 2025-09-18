Miłość i nadzieja, odcinek 282: Kuzey nie pozwoli Sili uciec. Zarządzi nowe porządki - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 282 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey pobiegnie za Silą, która po obudzeniu się w rezydencji prawnika natychmiast ucieknie. Uzna, że nie może stać na drodze do szczęścia siostry. Dalej udaje, że nie pamięta uczuć do Kuzeya.

– Sila, zatrzymaj się! Nie uciekaj! – każe prawnik, który nie wyobraża sobie, by stracić ją raz jeszcze. I faktycznie, Siła nie wybiegnie z rezydencji na sporą odległość, prawnik i reszta jego rodziny szybko dogonią dziewczynę. Choć Kuzey nie może wyznać przed wszystkimi swoich uczuć, jego stanowczość zaskoczy całą rodzinę.

Nowe porządki w rezydencji

Po powrocie do domu sytuacja uspokoi się, ale atmosfera pozostanie napięta. Sila będzie chciała odejść, nie chcąc burzyć życia Bahar i jej męża. Bahar i Cavidan zagrają komedię, niby pogodzą się z obecnością Sili i pokażą, że nie mają nic przeciwko. Wcześniej zaproponują oczywiście, że „pomogą” w zorganizowaniu wyjazdu dziewczyny do krewnych, ale nie powiedzą wprost, że chcą się jej pozbyć. Na słowa Kuzeya szybko zmienią zdanie i zaczną udawać, że oczywiście nie ma problemu, by została.

– Sila nie wyjedzie, zostanie tutaj... – uzna twardo Kuzey. – Tu zawsze będzie miejsce dla ciebie. Pani Cavidan, proszę się nie martwić, proszę nic nie mówić. Jest tu moja mama i siostra, tutaj nikt nikomu nie przeszkadza. Możesz zostać.

Sila ze łzami w oczach odpowie. – Dziękuję. Bahar, masz dobrego męża. Pamiętam wypadek, lecz nie wiem, jakim człowiekiem był pan Kuzey. Dobrze, że się pobraliście. Życzę wam szczęścia...

Bahar i Cavidan knują w milczeniu

Choć na pozór wszystko wygląda spokojnie, widok Kuzeya tak mocno broniącego Sili tylko wzmocni gniew Bahar i determinację Cavidan. Obie będą udawały, że nie mają nic przeciwko, lecz w rzeczywistości zaczną snuć nowe intrygi.

Czy Kuzey naprawdę będzie w stanie ochronić Silę przed knującą rodziną? A może jego decyzja, by zatrzymać ją w rezydencji, wywoła kolejną lawinę dramatów?