Miłość i nadzieja, odcinek 281: Siła zamieszka z Kuzeyem, ale znów ucieknie! Musi zniknąć z jego życia - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 281 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey w 281 odcinku "Miłość i nadzieja" nie będzie w stanie skupić się na niczym innym poza Silą. Cały czas czuwa przy jej łóżku, a podczas śniadania niemal nie tknie jedzenia, myślami błądząc przy ukochanej. Bahar szybko zauważy, że mąż nie ma dla niej ani chwili, że jego serce i myśli są tylko przy Sili.

– Odpocznij trochę, ja sprawdzę... – zaproponuje Bahar, próbując zachować pozory.

Jednak kiedy wejdzie do pokoju siostry, zobaczy puste łóżko. Zamiast powiedzieć prawdę, skłamie przed wszystkimi.

– Sila śpi... – oznajmi, ukrywając prawdziwy stan rzeczy.

Sila ucieknie z rezydencji

Tymczasem Sila w 281 odcinku "Miłość i nadzieja" ucieknie z domu Kuzeya. Zasapana, wybiegnie przed rezydencję i nie mogąc złapać tchu, wyszepta do siebie słowa, które złamią serce Kuzeya, gdy tylko pozna prawdę:

– Muszę odejść, zniknąć z waszego życia... Żeby Bahar i Kuzey mogli szczęśliwie żyć... - powie sama do siebie i wybiegnie czym dalej od domu prawnika.

Zrozpaczona dziewczyna będzie walczyć sama ze sobą, rozdarta między pragnieniem bycia z ukochanym a poczuciem winy wobec Bahar.

Yildiz zobaczy ucieczkę Sili

Niespodziewanie świadkiem tej sceny zostanie Yildiz, która wyjdzie z rezydencji, by wyrzucić śmieci. Doskonale wie, że Cavidan i Bahar knują, zataiły przed Kuzeyem filmik od Alpera, więc kto wie, do czego są zdolne. Yildiz dostrzeże Silę biegnącą w stronę wyjście i oddalającą się od rezydencji. Szybko zorientuje się, że dziewczyna nie zamierza już wrócić. Czy powie o tym Kuzeyowi? A może zatai prawdę, a Kuzey znów będzie miał wielki problem, by zlokalizować ukochaną...