Miłość i nadzieja, odcinek 280: Cavidan skończona. Kuzey odkryje wszystkie kłamstwa - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 280 - środa, 17.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Po obejrzeniu nagrania prawnik od razu zwróci się do macochy. Zobaczy, że Alper osobiście opite o tym, że porwał Silę, odurzył ją, a ona tak naprawdę kochała i będzie kochać Kuzeya. To oświeci prawnika. Natychmiast spojrzy na Cavidan, która nie da rady uciec. – To prawda? – zapyta lodowatym tonem. Hulya natychmiast potwierdzi, że Cavidan zabrała pendrive’a, a wówczas Bahar spróbuje stanąć w obronie matki: – Kuzeyu, rozmawiasz z moją matką.

Jednak Bozbey nie odpuści. Naciskanymi pytaniami zmusi Cavidan do tłumaczeń. – Znalazłam pendrive pod drzwiami, nie wiem skąd się wziął – zacznie kręcić. – Może przyjaciele Alpera chcieli wyłudzić pieniądze!

Kuzey nie da się zwieść

- Sila uciekła z Alperem i pewnie wtedy nagrali ten film - Cavidan raz jeszcze spróbuje zrzucić wszystko na Silę. On mówi, że ją odurzył! Przyznał, że Sila jest niewinna, a ty nadal ją obwiniasz

- Nie krzycz na moją mamę - znów odezwie się Bahar

- Alper to zrobił? Chciał od ciebie pieniędzy, a więc żyje...

- Alper nie żyje, nie wiem kto przyniósł pendrive...

- Czemu więc go przede mną ukryłaś?

- Nie chciałam psuć im życia! Jadą na miesiąc miodowy, chciałam, by byli szczęśliwi!

Cavidan spróbuje się jeszcze ratować, tłumacząc, że chciała chronić córkę i jej małżeństwo.

Bahar przypomni Kuzeyowi o małżeństwie

Kłótnia nie zakończy się na samej konfrontacji z Cavidan. Bahar, widząc jak jej mąż coraz bardziej broni Sili, straci cierpliwość i rzuci mu w twarz najboleśniejsze słowa. Przypomni mu, że jest żonaty, że powinien myśleć o wspólnym życiu, a nie o „starej przyjaciółce”. Wprost nakaże mu odwiedzić Silę i raz na zawsze zakończyć tę farsę, po czym wrócić do niej.

W 280 odcinku „Miłości i nadziei” Kuzey przekona się, jak bardzo został oszukany przez macochę i Bahar. Jego gniew nie opadnie, a prawda o niewinności Sili coraz mocniej będzie burzyć fundamenty świeżego małżeństwa. Czy po takim wybuchu Cavidan i Bahar zdołają utrzymać go przy sobie?