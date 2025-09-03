Miłość i nadzieja, odcinek 271: Kuzey nie ucieszy się ze ślubu z Bahar. Obieca, że jej nie zostawi nawet po powrocie Sili - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 271 - czwartek, 4.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Kuzey i Bahar zjawią się w Urzędzie Stanu Cywilnego, aby złożyć potrzebne dokumenty przed swoim ekspresowym ślubem, który dzięki znajomościom Bozbeya uda się przyśpieszyć. Tym bardziej, że prawnik i tak zdecyduje się poślubić siostrę Sili, nawet mimo tego, iż nie będzie w nim ciąży.

I z tego względu w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bahar aż nie będzie mogła uwierzyć w swoje szczęście. I tuż po wyjściu z urzędu cała w skowronkach rzuci się swojemu narzeczonemu w objęcia!

- Kuzey, naprawdę bierzemy ślub? - dopyta przeszczęsliwa Bahar.

Wątpliwości Bahar przed ślubem z Kuzeyem w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

Ale w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") nie doczeka się odpowiedzi tylko nietęgiej miny Kuzeya, za którą wcale nie będzie przemawiać szczęście. I z tego względu u Bahar znów pojawią się wątpliwości...

- Bardzo cię kocham. Nie zostawisz mnie? - spyta go narzeczona.

- Skąd to pytanie? - zdziwi się Kuzey.

- Gdy ktoś nie nawykł do szczęścia, to boi się je stracić - wyjaśni mu Bahar.

- Spokojnie, bez obaw - zapewni ją Bozbey.

Jednak Bahar w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") tak łatwo się nie uspokoi. Tym bardziej, iż wciąż będzie czuć zagrożenie ze strony Sili, o którą jeszcze raz otwarcie go zapyta. I choć Kuzey zapewni ją, że to nic nie zmieni, to jednak ona nie będzie tego taka pewna. Szczególnie, że będzie mieć ku temu powody.

- Co jeśli Sila kiedyś wróci? - dopyta jego narzeczona.

- Mieliśmy o tym nie mówić? Temat zamknięty - przypomni jej Bozbey.

- Czuję niepokój. Nie powiedziałeś, że jej nie kochasz, że to skończone. Nic a nic - zauważy Bahar, ale na to już także nie doczeka się odpowiedzi, gdyż wówczas do Kuzeya z przypomnieniem zadzwoni sprzedawczyni z salonu sukien ślubnych, przez co już nie będzie tematu - Nie spóźnijmy się!

Kuzey w końcu uspokoi Bahar w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

Jednak ostatecznie w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Kuzey sam do niego wróci. Szczególnie, że wreszcie faktycznie zobaczy Silę, gdy uda się z Bahar do salonu sukien ślubnych. I właśnie tam z okna dostrzeże swoją ukochaną w towarzystwie doktora Leventa! I ten widok tylko utwierdzi Bozbeya w tym, że ślub z Bahar to dobra decyzja.

I w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") sam zdecyduje się jej to jeszcze powiedzieć, aby już w pełni ją uspokoić.

- Bahar, pytałaś, czy wciąż myślę o Sili - zaczepi ją niespodziewanie Kuzey.

- Tak - potwierdzi Bahar.

- Nie mam jej ani w swych myślach, ani w sercu. Biorę ślub z tobą i nikt na mnie przeszkodzi. Nie obawiaj się - zapewni ją Bozbey i wówczas Bahar już faktycznie przestanie się martwić!