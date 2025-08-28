Miłość i nadzieja, odcinek 267: Bahar powstrzyma Kuzeya przed spotkaniem z Silą! Nie pozwoli mu jej uratować - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 267 - piątek, 29.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 267 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Kuzey zobaczy, jak kolejny lekarz biegnie za Silą, która wybiegnie ze szpitala psychiatrycznego, gdy zobaczy go w rozmowie z doktorem Leventem! I choć wówczas pobiegnie za nią jego rozmówca, to gdy mężczyzna zobaczy, że dołączają do niego kolejni, to sam także zdecyduje się włączyć. Ale Bahar go przed tym powstrzyma!

- Pomogę im! - uzna Kuzey.

- Czekaj! - zatrzyma go Bahar.

Tym bardziej, że w 267 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") doskonale będzie wiedziała, że uciekinierką jest Sila! A na jej nieszczęście w końcu domyśli się tego i sam Kuzey, który choć jej nie zobaczy, to jednak rozpozna ją po głosie!

- Bahar, to zabrzmi dziwnie, ale wydawało mi się, że słyszałem Silę - przyzna Kuzey.

- To jest szpital psychiatryczny, co Sila miałaby tu robić? - spyta go Bahar.

Bahar wmówi Kuzeyowi, że Sili nie ma w klinice psychiatrycznej 267 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

W tym momencie w 267 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bahar zacznie się już palić grunt pod nogami. Do tego stopnia, że zacznie coraz częściej powtarzać swoją formułkę, aby tylko wybić Kuzeyowi ten pomysł z głowy! Tym bardziej, że będzie się on tym zadręczał, co nie ujdzie jej uwadze! Dlatego postanowi go jak najszybciej stamtąd zabrać!

- To szpital psychiatryczny, co robiłaby tu Sila? - powtórzy Bahar, po czym zarządzi - Chodźmy do domu!

Ale Kuzey w 267 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") tak łatwo nie odpuści, gdyż ta myśl nie da mu spokoju. Jednak widząc nieustępliwość Bahar w końcu da za wygraną!

- Naprawdę słyszałem głos Syli - przyzna Kuzey, ale widząc minę Bahar po chwili doda - Sam już nie wiem. Ale jej krzyki rozdzierały mi serce...

- Co Sila robiłaby w szpitalu psychiatrycznym? Chodźmy źle się czuję - poprosi go raz jeszcze, w związku z czym sam wreszcie odpuści - Dobrze. Idziemy!

Radość Bahar nie potrwa długo w 267 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

I wówczas w 267 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") szczęśliwa Bahar odetchnie z ulgą, gdyż uda jej się osiągnąć swój cel, bo wspólnie z Kuzeyem w końcu wsiądą do samochodu i ruszą do domu. Jednak wtedy jeszcze nie będzie świadoma, że jej radość wcale nie potrwa długo i to nie tylko z powodu Sili, ale także i matki, która urządzi scenkę wyprowadzki i postanowi wrócić z córką na wieś, na co ona stanowczo się nie zgodzi!

Ale na tym jej problemy się nie skończą, bo w 267 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Kuzey nie zapomni i o Sili, o którą, już za plecami Bahar, zacznie wypytywać doktora Leventa. A ten nie tylko uspokoi go, że tam ma się już nawet lepiej, ale zaproponuje, że sam może ją odwiedzić. Czy Kuzey się na to zdecyduje? Przekonamy się już niebawem!