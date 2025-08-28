Miłość i nadzieja, odcinek 267: Bahar powstrzyma Kuzeya przed spotkaniem z Silą! Nie pozwoli mu jej uratować - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2025-08-28 14:48

W 267 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Kuzey postanowi pobiec za pacjentką, która ucieknie ze szpitala psychiatrycznego w trakcie jego rozmowy z doktorem Leventem. Jednak Bahar go przed tym powstrzyma! Tym bardziej, gdy jej ukochany domyśli się, że mogłaby to być Sila, którą rozpozna po głosie! Aczkolwiek nie zdoła zobaczyć jej twarzy, przez co jej siostra w 267 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") zdoła go przekonać, że to nie mogłaby być ona. A nawet podstępem uda jej się namówić go do powrotu do domu i to jeszcze w momencie, Sila będzie gotowa skończyć z balkonu! Jak to się skończy? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 267 - piątek, 29.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 267 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Kuzey zobaczy, jak kolejny lekarz biegnie za Silą, która wybiegnie ze szpitala psychiatrycznego, gdy zobaczy go w rozmowie z doktorem Leventem! I choć wówczas pobiegnie za nią jego rozmówca, to gdy mężczyzna zobaczy, że dołączają do niego kolejni, to sam także zdecyduje się włączyć. Ale Bahar go przed tym powstrzyma!

- Pomogę im! - uzna Kuzey.

- Czekaj! - zatrzyma go Bahar.

Tym bardziej, że w 267 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") doskonale będzie wiedziała, że uciekinierką jest Sila! A na jej nieszczęście w końcu domyśli się tego i sam Kuzey, który choć jej nie zobaczy, to jednak rozpozna ją po głosie!

- Bahar, to zabrzmi dziwnie, ale wydawało mi się, że słyszałem Silę - przyzna Kuzey.

- To jest szpital psychiatryczny, co Sila miałaby tu robić? - spyta go Bahar.

Bahar wmówi Kuzeyowi, że Sili nie ma w klinice psychiatrycznej 267 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

W tym momencie w 267 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bahar zacznie się już palić grunt pod nogami. Do tego stopnia, że zacznie coraz częściej powtarzać swoją formułkę, aby tylko wybić Kuzeyowi ten pomysł z głowy! Tym bardziej, że będzie się on tym zadręczał, co nie ujdzie jej uwadze! Dlatego postanowi go jak najszybciej stamtąd zabrać!

- To szpital psychiatryczny, co robiłaby tu Sila? - powtórzy Bahar, po czym zarządzi - Chodźmy do domu!

Ale Kuzey w 267 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") tak łatwo nie odpuści, gdyż ta myśl nie da mu spokoju. Jednak widząc nieustępliwość Bahar w końcu da za wygraną!

- Naprawdę słyszałem głos Syli - przyzna Kuzey, ale widząc minę Bahar po chwili doda - Sam już nie wiem. Ale jej krzyki rozdzierały mi serce...

- Co Sila robiłaby w szpitalu psychiatrycznym? Chodźmy źle się czuję - poprosi go raz jeszcze, w związku z czym sam wreszcie odpuści - Dobrze. Idziemy!

Radość Bahar nie potrwa długo w 267 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

I wówczas w 267 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") szczęśliwa Bahar odetchnie z ulgą, gdyż uda jej się osiągnąć swój cel, bo wspólnie z Kuzeyem w końcu wsiądą do samochodu i ruszą do domu. Jednak wtedy jeszcze nie będzie świadoma, że jej radość wcale nie potrwa długo i to nie tylko z powodu Sili, ale także i matki, która urządzi scenkę wyprowadzki i postanowi wrócić z córką na wieś, na co ona stanowczo się nie zgodzi!

Ale na tym jej problemy się nie skończą, bo w 267 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Kuzey nie zapomni i o Sili, o którą, już za plecami Bahar, zacznie wypytywać doktora Leventa. A ten nie tylko uspokoi go, że tam ma się już nawet lepiej, ale zaproponuje, że sam może ją odwiedzić. Czy Kuzey się na to zdecyduje? Przekonamy się już niebawem!

