Miłość i nadzieja, odcinek 264: Ciężarna Melis będzie chciała zabić Zeynep! Dostanie silnych skurczy - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 264 - wtorek, 26.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Ciąża Melis w 264 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie zagrożona? Ege nadal nie domyśli się, że żona go okłamuje, że to nie on jest ojcem dziecka, ale wszyscy w rodzinnym domu Melis będą żyli zdradę Bulenta z Gonul. Dla nerwowej, niezrównoważonej psychicznie Melis sprawa będzie jasna - to matka Zeynep zakręciła się koło jej ojca. Nie znając całej prawdy, o uczuciu, które w przeszłości połączyło tych dwoje Melis zacznie rzucać oskarżenia także wobec największej rywalki.

To dlatego w 264 odcinku "Miłość i nadzieja" szalejąca z wściekłości Melis rzuci się na Zeynep, gotowa nawet ją zabić. Yildiz z trudem ją powstrzyma!

Tak w 264 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie wyglądał atak Melis na Zeynep

- Muszę przez ciebie cierpieć! Zabiję cię! Mam was obu po dziurki w nosie! - To nie moja wina! - krzyknie Zeynep, ale na nic się to zda. - Opanuj się, jesteś w ciąży! - Yildiz nie zdoła uspokoić Melis. - Pożałujesz tego! Nie twoja wina? Manipulowałaś rodzicami i Egem!

A kiedy do domu Bulenta w 264 odcinku "Miłość i nadzieja" wbiegną Feraye, Belkis i Cihan, matka i teściowa Melis także staną się celem jej ataku.

-Wszystkie jesteście winne, wszystkie mnie okłamywałyście! Ukrywałaś przede mną, że Gonul całowała się z ojcem!

Cihan w 264 odcinku "Miłość i nadzieja" obroni Zeynep przed Melis

Jedyną osobą, która w 264 odcinku "Miłość i nadzieja" zdoła powstrzymać Melis przed napaścią na Zeynep będzie Cihan.

- Dość! Opamiętaj się! - szarpnie ją za rękę "chłopak" Zeynep. - Nie dotykaj! - Melis, co ty wyprawiasz? - Feraye postanowi rozmówić się z córką. - Nie zrobiłaś tego, co powinnaś! Jej matka całowała mojego tatę! Ukrywałaś to przede mną i wpuściłaś tę dziewuchę do domu! - To nie jej wina. Jest po naszej stronie! Odwróciła się od matki! - Serio? A potem pobiegła do niej, bo coś ją zabolało! Zazdrosna z ciebie wiedźma! Pozazdrościłaś mi rodziny!Pozazdrościłaś, że moi rodzice są małżeństwem! - Melis będzie rzucała coraz poważniejsze oskarżenia. - Melis, gadasz bzdury!- wtrąci Zeynep. - Wcale nie! Zazdrościłaś mi rodziny, bo sama nie miałaś takiej jak ja! - Melis, przestań! Dość tego! - krzyknie Feraye. - Ja nie mam dość! Jesteś zazdrośnicą, najgorszą jaka może być! Mam cię po dziurki w nosie! Każę ci natychmiast się wynieść! - Weź się w garść. Nie mów tak do niej! - Cihan przestanie nad sobą panować. - Ty tak nie mów do mojej żony! Co się dzieje? - Ege nagle stanie w obronie Melis. - Tata odszedł przez tę kobietę i jej matkę! - Zeynep nie ma z tym nic wspólnego. To sprawa między wujem a panią Gonul... - Chwileczkę, ty też wiedziałeś? - Melis będzie na skraju szaleństwa.

Silne skurcze ciężarnej Melis w 264 odcinku "Miłość i nadzieja". Straci dziecko?

Pod wpływem nerwów i stresu ciężarna Melis w 264 odcinku "Miłość i nadzieja" dostanie silnych skurczy. Wezwana do domu lekarka uprzedzi żonę Ege, że musi zadbać o siebie i dziecko, bo właśnie nadmierny stres wywołuje u niej skurcze podobne do tych porodowych. Uprzedzi też Melis, że zgodnie z ostatnimi badaniami USG, nienarodzona córka może być chora. Lekarka będzie podejrzewała u dziecka Melis zespół Downa. By rozwiać wszelkie wątpliwości, koniecznie będą badania DNA.