Miłość i nadzieja, odcinek 261: Ege odkryje podsłuch u Zeynep! Tak Melis się z tego wykręci - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 261 - czwartek, 21.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Obecność Zeynep w rodzinnym domu Melis w 261 odcinku "Miłość i nadzieja" zacznie działać żonie Ege coraz bardziej na nerwy! Nadal widzi w niej rywalkę. Doskonale zdaje sobie sprawę, że Ege nie przestał jej kochać. Ale Melis będzie gotowa na wszystko, by Zeynep nie zabrała jej męża, któremu wmówiła,że spodziewa się jego dziecka!

Melis podsłucha rozmowę Ege i Melis w 261 odcinku "Miłość i nadzieja"

Nie dość, że w 261 odcinku "Miłość i nadzieja" Melis zacznie podsłuchiwać Zeynep, gdy w jej pokoju zjawi się Ege, to jeszcze upewni się, że matka rywalki, Gonul, ma coś na sumieniu, co dotyczy jej ojca, Bulenta. Ani słowem Zeynep nie zdradzi się jednak, że chodzi o romans matki z ojcem Melis sprzed lat... Żeby lepiej słyszeć ich rozmowę Melis za bardzo podgłośni elektroniczną nianię i w pokoju rozlegnie się trzask urządzenia. Ege i Zeynep od razu znajdą podsłuch.

Zobacz koniecznie: Miłość i nadzieja, odcinek 265: Dziecko Melis urodzi się chore? Przyzna się, że to nie Ege jest ojcem - ZDJĘCIA

Wściekły mężczyzna w 261 odcinku "Miłość i nadzieja" domyśli się, że to sprawka Melis. Oskarży ją nawet przed teściową Feraye.

- Melis podłożyła u Zeynep podsłuch! - O czym ty mówisz? - zapyta matka Melis. - Właśnie! Ukryła pod łóżkiem! - doda Zeynep. - Po co miałaby to robić? - Nie wiem, ale zaraz się dowiemy! Odbiornika nie mogłem znaleźć! - Ege, proszę, ona jest w ciąży. Ja z nią pomówię. Uspokój się... - Jestem całkiem spokojny i chcę pogadać. Gdzie ona jest?

Feraye przeciwko Zeynep w 261 odcinku "Miłość i nadzieja"

Kiedy Ege wybiegnie z domu, by znaleźć Melis, w 261 odcinku "Miłość i nadzieja" Feraye rozmówi się z Zeynep, podejrzewając córkę Gonul o złe intencje, o tym, że coś zaszło między nią i Ege.

- Zeynep, co tam robiliście? - Nic. Ege naprawiał klamkę od okna... - W takich sprawach wzywamy specjalistów. Wystarczy telefon... - Tak, ale... - Co? Wiadomo, co tu się działo. Coś mi obiecałaś, pamiętasz? - Nie zaprosiłam go. Usłyszał głos i przyszedł razem z Yldiz... - Wystarczyło brzmienie twego głosu,by przybiegł. Tymczasem Melis zawsze jest sama. W desperacji robi głupstwa. Myślcie też o niej! - Słusznie, będę myślała...

Tak Melis w 261 odcinku "Miłość i nadzieja" wykręci się z podsłuchiwania Zeynep

Rozgniewany Ege w 261 odcinku "Miłość i nadzieja" znajdzie Melis nad basenem i zażąda od żony wyjaśnień, dlaczego podsłuchuje Zeynep. Zakłamana kobieta na szybko wymyśli wiarygodne oszustwo o elektronicznej niani w pokoju, który ma być dla ich dziecka.

- Melis, po co to zrobiłaś?! - Znów coś zrobiłam? - Co to jest? - Elektroniczna niania... - Nie kręć! Co robiła w pokoju Zeynep? Podsłuchiwałaś ją? - Po co miałabym to robić? - Więc co to tam robiło? - Zaniosłam to wczoraj... - Dlaczego nie zauważyłam? - zapyta Zeynep. - Bo patrzysz w inną stronę! - zarzuci jej Melis. - Dość kąśliwych uwag! Po co to zaniosłaś! - Sprawa jest prosta, skoro Zeynep zajęła pokój Yigita. Mieliśmy go przerobić na pokój dziecięcy, udekorować, pomalować ściany, przygotować łóżeczko, tak było? - To fakt... - Nie wiedziałam... - wtrąci Zeynep. - Ale zjawiła się Zeynep i znów namieszała! Kochanie, Zeynep mieszka tu tymczasowo. Pewnego dnia odejdzie... - przypomni mężowi Melis, a Ege uwierzy w takie wyjaśnienia.

"Miłość i nadzieja" - gdzie i kiedy oglądać odcinki?

Turecką telenowelę „Miłość i nadzieja” można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 17:20 na antenie TVP2. Wszystkie odcinki "Miłość i nadzieja" są również dostępne w serwisie TVP VOD.