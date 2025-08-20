Miłość i nadzieja, odcinek 262: Kuzey odnajdzie Silę w klinice psychiatrycznej? Spojrzy w jej stronę, a potem stanie się to! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 262 - piątek, 22.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Czy w 262 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey odnajdzie Silę w klinice psychiatrycznej, gdzie zostanie przeniesiona po wypadku? Wskutek amnezji Sila wpadnie w psychiczny obłęd. Nie będzie nic pamiętała z przeszłości, tylko Bahar, dawne życie w górach, ojca, który powierzył jej opiekę nad młodszą siostrą. Sila uroi sobie nawet, że znaleziony w ogrodzie kliniki kamień, to dziecko, o które musi się troszczyć.

To dlatego Kuzey w 262 odcinku "Miłość i nadzieja" przyjedzie do kliniki, gdzie jest Sila

Los sprawi, że w 262 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey przyjedzie do kliniki w sprawach służbowych. Jego kancelaria będzie miała się zająć prowadzeniem działalności placówki dla chorych psychicznie, obłąkanych pacjentów. Niespodziewanie Kuzey wyjdzie do ogrodu, gdzie pogrążona we własnych myślach Sila będzie śpiewała "dziecku" kołysankę. Nie zauważy jej jednak, bo Sila będzie siedziała za drzewem, odwrócona do niego plecami.

- Pani Nalan, dogadałem się z kliniką. Będziemy prowadzić ich sprawy. Niedługo wrócę do biura. Pogadam z ciotką i dam znać. Ona też przyjedzie? Dobrze, zadzwonię. Powodzenia... - Kuzey zadzwoni do kancelarii, a potem do swojego przyjaciela. - Murat, masz wieści o zniknięciu Alpera? Jak to nic? Dobra, sprawdzę w domu. Sila pewnie wie... - zakończy rozmowę. - Sila ufałem ci, ufałem... - powie do siebie prawnik.

Bolesne wspomnienie Kuzeya o Sili w 262 odcinku "Miłość i nadzieja"

W tym momencie w 262 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey przypomni sobie ostatnią rozmowę z Silą, kiedy oskarżył ją o zdradę z Alperem, o to, że zaczęła pracować w nocnym klubie. Nie dał się przekonać ukochanej, że zawsze była mu wierna, że padła ofiarą spisku.

- Posłuchaj, niczego świadomie nie zrobiłam. Chciałam powiedzieć - "ratuj mnie" - ale nie mogłam. Mimo to przyszedłeś, chroniłeś mnie, trzymałeś za rękę... - Bo chciałem ci ufać. Mówiłem, "Sila tego nie zrobiła!" - Właśnie, wierz mi... Nie zrobiłam nic złego. Tylko cię kochałam...

Czy Kuzey usłyszy śpiew Sili w 262 odcinku "Miłość i nadzieja"?

Rozmyślania Kuzeya w 262 odcinku "Miłość i nadzieja" przerwie dochodzący z oddali śpiew. Ale nie rozpozna w nim głosu Sili.

"Śpij dziecino, jutro też jest dzień. Śpij kochanie i uśmiechaj się. Tatuś nas pilnuje"

Kiedy w 262 odcinku "Miłość i nadzieja" już będzie się wydawało, że Kuzey zobaczy Silę, że odnajdzie ją z klinice, nagle jego telefon znów zadzwoni. Do prawnika dotrze wiadomość, że Sila i Alper zniknęli, że od kilku dni nie dają znaku życia.

- Halo Murat? Jak to zwolnili dom? Gdzie teraz są? Nie ma po nich śladu? Szlag! Dobra, zaraz przyjadę!

Niestety przed wyjściem z kliniki Kuzey w 262 odcinku "Miłość i nadzieja" nie rozejrzy się wystarczająco po ogrodzie, by dostrzec tam cierpiącą na amnezję Silę.

